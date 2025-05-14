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Интерфакс-АВН

Космическая система слежения за ионосферой Земли введена в эксплуатацию - "Роскосмос"

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: rostec.ru

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Система мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионозонд" с двумя спутниками введена в эксплуатацию, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Государственная комиссия приняла решение о завершении лётных испытаний и рекомендовала принять в эксплуатацию космическую систему "Ионозонд" с космическими аппаратами "Ионосфера-М" №1, №2", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, основные задачи системы "Ионозонд" включают непрерывный глобальный мониторинг космического пространства вокруг Земли.

"Информация, поступающая с аппаратов "Ионосфера-М", позволит проводить комплексные исследования влияния нижних слоев атмосферы на ионосферу, построить физическую трехмерную модель ионосферы Земли, а также осуществлять диагностику и прогноз условий распространения радиоволн", - заявили в "Роскосмосе".

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Страны
Россия
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Роскосмос
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