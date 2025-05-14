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ЦАМТО

С Lockheed Martin заключен начальный контракт на поставку истребителей F-35A "Лайтнинг-2" ВВС Греции

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F-35A ВВС Греции
F-35A ВВС Греции.
Источник изображения: (c) theaviationist.com

ЦАМТО, 13 мая. Минобороны США объявило о подписании 5 мая командованием систем вооружения ВМС США с компанией Lockheed Martin контракта, предусматривающего начало производства истребителей F-35A "Лайтнинг-2" для ВВС Греции.

Стоимость начального соглашения в рамках программы "Иностранные военные продажи" составляет 17,192 млн. долл. В рамках контракта Lockheed Martin окажет услуги инженерной и технической поддержки, управления программой, разработает спецификации и программу обучения с учетом требований ВВС Греции.

Работы будут выполняться на предприятиях в Форт-Уэрте (шт.Техас, 60%), Орландо (шт.Флорида, 18%), Гринвилле (шт.Южная Каролина, 11%), Эль-Сегундо (шт.Калифорния, 5%), Ланкашире (Великобритания, 4%), Балтиморе (шт.Мэриленд, 2%) и, как ожидается, будут завершены в мае 2028 года.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Греции в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 40 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой, сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 8,6 млрд. долл.

Самолеты предназначены для замены устаревших F-4 и Мираж-2000 ВВС Греции.

В июле 2024 года вслед за правительственным Советом по иностранным делам и обороне (KYSEA) приобретение 20 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" одобрила Комиссия по вооружениям парламента Греции. Получение одобрения позволило Министерству обороны в июле 2024 года подписать письмо с предложением и принятием предложения (LOA) на поставку 20 самолетов F-35A и запустить процесс заключения контракта с Lockheed Martin Министерством обороны США.

По данным СМИ, соглашение стоимостью 3,47 млрд. евро предусматривает закупку 20 истребителей F-35A, двух дополнительных двигателей, четырех тренажеров, обучение личного состава и включает опцион на поставку 20 дополнительных истребителей. Сумма не включает вооружение, которое будет приобретено по отдельным соглашениям.

Командование ВВС Греции рассчитывает, что первая партия истребителей F-35A будет поставлена в 2028 году. Первоначально до 2030 года они будут применяться для обучения в США. Все самолеты будут поставлены до 2033 года.

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Страны
Великобритания
Греция
США
Продукция
F-35A
F-4
Mirage-2000
Компании
Lockheed-Martin
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