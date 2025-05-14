В РФ завершены летные испытания аппаратов "Ионосфера-М" №1 и №2

Роскосмос сообщил, что всего комплекс будет включать четыре спутника

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Космическая система "Ионозонд" с аппаратами "Ионосфера-М" №1, №2 рекомендована для принятия в эксплуатацию по итогам госкомиссии. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Государственная комиссия рекомендовала принять в эксплуатацию космическую систему "Ионозонд" с аппаратами "Ионосфера-М" №1, №2. Разработчик аппаратов - Корпорация ВНИИЭМ (входит в Роскосмос)", - говорится в сообщении.

Спутники "Ионосфера-М" входят в состав космического комплекса "Ионозонд", который создается для мониторинга гелиогеофизической обстановки (космической погоды) для решения широкого спектра задач, в том числе наблюдения за ионосферой и Солнцем. В частности, планируется исследовать распределение озона в верхних слоях атмосферы и контролировать радиационную обстановку.

Всего комплекс будет включать четыре спутника "Ионосфера-М". Запуск первой пары аппаратов прошел 5 ноября 2024 года.