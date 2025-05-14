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РИА Новости

Алаудинов заявил о неспособности ВСУ вести масштабные боевые действия

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Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области
Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Алаудинов: ВСУ понесли большие потери и неспособны на масштабные боевые действия

КУРСК, 13 мая - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что украинские войска понесли крупные потери в Курской области и не способны вести масштабные боевые действия.

"Если посмотреть на те ресурсы и силы, которые были опять же задействованы на эту операцию, мы можем сегодня констатировать, что противник опять понес очень большие потери и в технике, и в живой силе, и, конечно, он не достиг никаких результатов… И я так думаю, что в скором времени все равно мир уже услышит мирные соглашения, решения, к которым наш враг придет, хочет он этого или нет. Потому что он уже не в состоянии масштабно против нас воевать", - сказал Алаудинов журналистам.

Он также выразил мнение, что украинский народ давно бы отказался от войны, если бы у него была такая возможность.

В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
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