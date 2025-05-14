В Байконуре установили самый большой в мире макет ракеты Н-1

Макет ракеты советской лунной программы установили в преддверие 70-летия города и космодрома

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Самый большой в мире макет ракеты Н-1 советской лунной программы установлен в Байконуре в преддверие 70-летия города и космодрома, который будут отмечать 2 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Байконура.

"2 июня космодрому и городу Байконур исполняется 70 лет. В городе готовится проведение масштабных торжеств. Одним из наиболее ярких мероприятий станет открытие музея под открытым небом. ГКНПЦ им. М. В. Хруничева (Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева) изготовил макет ракеты-носителя Н-1 и передал его городу Байконуру в качестве подарка к 70-летнему юбилею города. 13 мая была выполнена установка макета в музее под открытым небом. Высота ракеты оставляет около 22 метров - это самый большой макет из имеющихся в мире", - сказано в сообщении.

В натуральную величину (105 м) образцов ракеты не сохранилось. Все четыре испытательных запуска Н-1, выполненных с 1969 по 1972 годы, были неудачными на этапе работы первой ступени. В 1974 году советская лунно-посадочная пилотируемая программа была фактически закрыта, а в 1976 году прекращена официально.