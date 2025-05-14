Россия изменила правила ведения войны. И НАТО пришлось признать поражение (Business Insider, Германия)

Залужный: НАТО должна изменить стратегию и доктрину после конфликта на Украине

Западные эксперты и военные специалисты признают, что НАТО в настоящее время не готова к ведению высокотехнологичной войны, пишет Business Insider. В то же время активной "обкаткой" боевых инноваций занимаются две страны — Россия и Украина.

Мия Янкович (Mia Jankowicz)

— Бывший главнокомандующий ВСУ предупредил, что сама модель ведения войны НАТО устарела

— Тактика НАТО требует серьезной перестройки, чтобы соответствовать новшествам ВСУ на поле боя, считает Валерий Залужный

— Кроме того, он усомнился в эффективности принципа коллективной обороны НАТО

Нынешняя модель ведения войны НАТО не отражает всего того, что происходит на сегодняшнем поле боя, считает бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины,

Валерий Залужный, ныне посол в Великобритании, предупредил западных союзников страны, что сама природа современной войны стремительно меняется. По его словам, это происходит на фоне распада мирового порядка, "основанного на правилах".

Речь идет не только о модернизации военно-промышленного комплекса или "некоем перевооружении", заявил он в пятницу на Лондонской оборонной конференции в Королевском колледже: "Вам нужна новая политика на государственном уровне".

Это означает коренное обновление тактики, организации, доктрины, подготовки и ассигнований, считает Залужный.

"Все это требует не только дополнительных ресурсов, но и, что еще важнее, дополнительного времени", — подчеркнул он.

Стремительно меняющееся поле боя

Западные союзники Украины все чаще рассматривают продолжающийся конфликт как лабораторию современной войны, из которой можно извлечь массу полезных уроков.

По мнению военных экспертов, действия России на Украине доказывают, что в будущем конфликте воздушное господство НАТО столкнется с серьезным вызовом.

НАТО и западные военные чиновники также признали, что наряду с масштабными и дорогими системами, которые служат основой военных возможностей, альянсу нужно множество дешевых и одноразовых вооружений, таких как беспилотники.

По мнению Залужного, Запад усваивает эти уроки недостаточно быстро.

Хотя беспилотники уже сейчас играют преобразующую роль в обороне Украины, Залужный подчеркнул, что они необходимы не просто для захвата поля боя.

Он подчеркнул, что даже если НАТО откажется от бронетехники в пользу более высокотехнологичных средств ведения войны, все равно потребуется около пяти лет, чтобы догнать Украину в этой области.

"Но за это время технологии будут развиваться дальше. И наши противники тоже", — добавил Залужный.

Залужный сравнил нынешнюю ситуацию с эпохой развития ядерной энергии или освоения космоса и сказал, что следующим шагом должно стать построение "принципиально новой архитектуры безопасности в Европе".

Он также заявил, что Украина нужна Европе как щит, поскольку у нее крупнейшая армия на континенте, и она "единственная знает, как вести современную, высокотехнологичную войну".

Хотя у некоторых стран и может быть технологическое преимущество в определенных областях, сказал он, "ни одна из них не в состоянии обеспечить независимость в полном спектре современных оборонных технологий".

Эти процессы развернулись на фоне "пагубных тенденций в глобальной системе безопасности", которые подорвали статью 5 устава НАТО, считает Залужный.

Лондонская конференция состоялась на этапе, когда Великобритания готовится к пересмотру оборонной политики. В частности, Лондон пообещал довести расходы на оборону до 3% от ВВП, если позволят экономические условия.

Представители НАТО на запрос о комментарии не откликнулись.