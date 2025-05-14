Новая Зеландия приобретет новые вертолеты ПЛО

ЦАМТО, 13 мая. Минобороны Новой Зеландии приступает к проекту замены устаревших противолодочных вертолетов SH-2G(I) "Сиспрайт" Военно-морских сил страны.

Как объявила 4 мая министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз, стоимость проекта оценивается в 2 млрд. новозел. долл. (1,2 млрд. долл. США). Закупку планируется осуществить в рамках общей программы правительства по увеличению оборонных расходов страны.

Справочно

В апреле правительство Новой Зеландии объявило, что увеличит расходы на оборону в 2025/26 ф.г. до 9 млрд. новоз. долл. (5 млрд. долл. США) и в течение следующих четырех лет планирует довести эту сумму до 2% ВВП, на что будет дополнительно выделено 12 млрд. новоз. долл. Как отмечалось, оборонные расходы страны на 2025/26 ф.г. являются значительным увеличением против чуть менее 5 млрд. новоз. долл. в 2024/25 ф.г.

Подробности нового "Плана по оборонному строительству" (Defence Capability Plan) были изложены в выступлении премьер-министра Кристофера Лаксона, который призвал увеличить расходы на оборону для обеспечения безопасности в новой геополитической ситуации. В течение следующих четырех лет план предусматривает инвестиции в такие проекты, как покупка ПТРК "Джавелин" и беспилотных авиационных комплексов, замена морских вертолетов, продление срока службы фрегатов.

На данный момент вертолетный парк ВМС Новой Зеландии насчитывает восемь единиц SH-2G(I), эксплуатируемых 6-й флотской эскадрильей. При этом вертолеты обслуживаются техническими специалистами Военно-воздушных сил страны.

Напомним, что командование Вооруженных сил Новой Зеландии объявило о намерении заменить восемь устаревших противолодочных вертолетов SH-2G "Сиспрайт" еще в 2019 году, когда была представлена программа модернизации ВС на период до 2030 года. Тогда стоимость закупки новых морских вертолетов оценивалась в сумму более 1 млрд. новоз. долл. (660 млн. долл. США). Ввод в эксплуатацию новых машин планировался на конец 2020-х гг.

Запрос о предоставлении информации (RFI) для потенциальных претендентов в предстоящем конкурсе был опубликован только 24 апреля 2023 года. В документе предлагалось представить решение по вертолету среднего класса MHR (Multi-Role Helicopter), а также беспилотному авиационному комплексу, системам самообороны и др.

Новый вертолет должен быть способен вести многодоменные боевые действия в прибрежных районах и взаимодействовать с коалиционными силами, в частности, разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes), в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США.

Основными функциями вертолетов MHR должны стать: борьба с подводными лодками и надводными кораблями; огневая поддержка; разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR), а также выполнение различных вспомогательных операций, включая поиск и спасение, логистику, медицинскую эвакуацию и др.

Согласно RFI, поставки новых вертолетов ВМС Новой Зеландии должны начаться с середины 2027 года и завершиться в 2028 году. Ожидается, что новые вертолеты будут состоять на вооружении в течение 25 лет.

В документе указывалось, что оценка стоимости предложения от потенциального поставщика должна быть представлена в ценах июля 2025 года. Это предполагало, что контракт может быть заключен в эти сроки.

Известно, что итальянская группа Leonardo 20 марта 2024 года подписала с группой новозеландских компаний комплексный меморандум о взаимопонимании в рамках проекта продвижения морского многоцелевого вертолета AW-159 "Уайлдкэт" в новозеландской программе MHR.

В меморандуме перечисляются продукты и услуги, которые могут быть оказаны новозеландскими подрядчиками, включая техническую и программную поддержку, эксплуатационную поддержку, техническое обслуживание и другое. К предложению итальянского холдинга присоединились новозеландские компании Beca Applied Technologies, Core Aviation, Marops, Redfort Logistics Group и United Machinists.

В рамках реализации программы MHR (прим.ЦАМТО: в случае победы в конкурсе) группа Leonardo предлагает создать центр поддержки Wildcat Support Centre (NZ) для вертолетов AW-159. Он будет расположен на оперативной базе в Окленде и управляться в сотрудничестве с местными партнерами.