Глава "Роскосмоса" обозначил приоритеты в работе НПО "Техномаш"

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов посетил Научно-производственное объединение "Техномаш", где определил приоритетные направления работы предприятия, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Глава госкорпорации представил нового генерального директора предприятия Павла Полещенкова и обозначил приоритеты в работе "Техномаша". Среди них - обеспечение технологического лидерства технологической независимости ракетно-космической промышленности, а также повышение её конкурентоспособности", - говорится в сообщении.

25 февраля в госкорпорации сообщили, что новым гендиректором НПО "Техномаш" вместо Юрия Власова стал его заместитель по операционной эффективности, экономике и финансам Павел Полещенков.