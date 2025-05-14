Войти
ЦАМТО

ERR: Эстония перенаправит 200 млн. евро из незадействованных фондов ЕС на оборону

358
0
0
Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учений «Весенний шторм»
Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учений «Весенний шторм».
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Степанов

ЦАМТО, 13 мая. Эстония перенаправит 200 млн. евро из незадействованных фондов Евросоюза на наращивание национальной обороны, сообщает телерадиокомпания ERR.

"Правительство одобрило решение о перенаправлении 200 млн. евро из неиспользуемых в других отраслях фондов ЕС на оборону в предстоящие годы", – цитирует "РИА Новости" сообщение телерадиокомпании.

Как заявил ERR глава департамента Минобороны Эстонии Оливер Туур, средства из так называемых фондов сплочения ЕС, скорее всего, будут перенаправлены, в том числе, на модернизацию оборонной инфраструктуры и строительство военных учебных центров. По его словам, Минобороны представит эти предложения правительству, которое к концу мая примет окончательное решение об использовании средств.

Власти также могут направить средства на строительство оборонного производственного комплекса в уезде Пярну на юге страны, заявил О.Туур. Компании, которые займутся производством на территории этого комплекса, будут выбраны в августе, сам комплекс должен начать функционировать в 2027 году, отмечает ERR.

Как напоминает агентство, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам стран Евросоюза план ReArm Europe, который направлен на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 млрд. евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Эстония
Проекты
Военные учения
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 17:37
  • 0
Ответ на "«Для российских танков это было бы фатально»: по словам ВСУ, Leopard 2 выдержал налёт дронов и подрыв боекомплекта"
  • 14.05 17:22
  • 5
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 14.05 14:37
  • 0
Выборы в Польше: исход решится во втором туре
  • 14.05 13:31
  • 203
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 14.05 13:18
  • 8876
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.05 05:29
  • 2
"Господство НАТО ставится под сомнение". Западу придется сменить военную доктрину из-за СВО
  • 14.05 05:00
  • 0
Что в СССР было и реально "участвующим в бою", и "не имеющим аналогов/на уровне лучших аналогов/превосходящим аналоги".
  • 14.05 00:36
  • 2
«Карантин» на Балтике – второй фронт альянса
  • 13.05 23:54
  • 0
О роли Войны, репараций, трофеев, lend-lease'а, международного сотрудничества для развития СССР, в том числе в военной области.
  • 13.05 17:59
  • 3
Сигнал Китаю: на авиашоу в Японии США продемонстрировали новую ракету «воздух-воздух» AIM-174B
  • 13.05 12:06
  • 57
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 13.05 04:51
  • 1
Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности
  • 12.05 22:10
  • 1
Раз пошла такая пьянка на тему технологий - о развитии "авиационных школ" в СССР.
  • 12.05 21:27
  • 8617
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.05 15:05
  • 0
Латвийские настроения. Часть 2