ERR: Эстония перенаправит 200 млн. евро из незадействованных фондов ЕС на оборону

ЦАМТО, 13 мая. Эстония перенаправит 200 млн. евро из незадействованных фондов Евросоюза на наращивание национальной обороны, сообщает телерадиокомпания ERR.

"Правительство одобрило решение о перенаправлении 200 млн. евро из неиспользуемых в других отраслях фондов ЕС на оборону в предстоящие годы", – цитирует "РИА Новости" сообщение телерадиокомпании.

Как заявил ERR глава департамента Минобороны Эстонии Оливер Туур, средства из так называемых фондов сплочения ЕС, скорее всего, будут перенаправлены, в том числе, на модернизацию оборонной инфраструктуры и строительство военных учебных центров. По его словам, Минобороны представит эти предложения правительству, которое к концу мая примет окончательное решение об использовании средств.

Власти также могут направить средства на строительство оборонного производственного комплекса в уезде Пярну на юге страны, заявил О.Туур. Компании, которые займутся производством на территории этого комплекса, будут выбраны в августе, сам комплекс должен начать функционировать в 2027 году, отмечает ERR.

Как напоминает агентство, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам стран Евросоюза план ReArm Europe, который направлен на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 млрд. евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.