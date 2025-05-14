Российские спутники станут надежнее: «Решетнёв» наращивает выпуск волноводов

К 2026 году предприятие «Роскосмоса» произведет 6,5 тысяч ключевых компонентов для связи

Предприятие «Решетнёв», входящее в состав «Роскосмоса», увеличило выпуск волноводов — важных компонентов для спутников, которые обеспечивают передачу радиосигналов. Благодаря успешно завершенным научно-исследовательским и конструкторским работам, компания готова значительно расширить производство. К 2026 году «Решетнёв» планирует поставить 6,5 тысяч волноводов.

Волноводы — это специальные металлические трубки или каналы, которые передают радиосигналы в спутниках. От их качества зависит стабильность связи, работа навигационных систем, телевещания и других сервисов. Без надежных волноводов спутники не смогли бы эффективно обмениваться данными с Землей или друг с другом.

«Решетнёв» — ведущий поставщик волноводов для «Роскосмоса» и «Ростеха». Производство находится в Железногорске на площадке площадью 1,3 тысячи квадратных метров. Все этапы — от механической обработки заготовок до сборки и проверки качества — выполняются на одном предприятии. Такой замкнутый цикл позволяет контролировать каждый шаг и обеспечивать высокое качество продукции.

В 2024 году «Решетнёв» полностью удовлетворил спрос заказчиков на волноводы. В 2025 году предприятие планирует выпустить 3,7 тысячи волноводов для собственных спутников. К концу 2026 года объем производства вырастет до 6,5 тысяч изделий. Эти компоненты будут поставляться не только для спутников «Роскосмоса», но и для других компаний, таких как «НПЦ МКА», «Российские космические системы» и «Ярославский завод».