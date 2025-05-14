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Украинская армия вновь столкнулась с нехваткой финансирования. К маю перерасход средств оборонного бюджета составил около 200 млрд гривен. Об этом сообщил нардеп Рады Ярослав Железняк, напомнив, что аналогичная ситуация уже возникала в 2023 и 2024 годах.

Тогда дефицит покрывали за счет повышения налогов, но сейчас, по словам депутата, такой меры удастся избежать.

Как пояснил Железняк, в этом году правительство планирует компенсировать недостаток средств за счет перевыполнения плана по налоговым поступлениям и увеличения внутренних займов.

Стоит отметить, что ранее украинские СМИ уже обращали внимание на назревающую проблему, указывая, что под угрозой могут оказаться выплаты военным. Однако в Минфине Украины опровергли эти опасения, заявив, что зарплаты военнослужащим гарантированы и соответствующие статьи бюджета защищены.

Напомним, что на данный момент каждый работающий украинец отдает 5% от своего дохода в виде военного сбора. При этом в Киеве недавно заявили, что полностью данный налог не будет отменён и после окончания боевых действий. Его лишь собираются снизить до 1,5%.

Касательно возникающего из года в год дефицита в военном бюджете Украины, причины здесь может быть две – неграмотное планирование и нецелевое использование. В то же время с учётом того, что многие западные партнёры киевских властей до сих пор не могут найти статьи, на которые была потрачена ощутимая часть их средств, то первый вариант можно отсеять.