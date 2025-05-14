Подтверждена поставка южнокорейских ЗРК M-SAM в ОАЭ

ЦАМТО, 13 мая. Пусковая установка ЗРК средней дальности "Чхонгунг-2" (M-SAM – medium-range surface-to-air missile) южнокорейского производства впервые была продемонстрирована в ОАЭ.

Презентация состоялась в ходе посещения авиабазы Аль-Дафра наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, который является министром обороны ОАЭ.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в опубликованных 11 мая Минобороны ОАЭ и информационным агентством WAM видеороликах показано, как шейх осматривает имеющиеся на базе самолеты различных типов, а также средства ПВО, включая пусковую установку ЗРК M-SAM на шасси автомобиля Kia KM1500 с колесной формулой 8х8. В репортаже не были показаны РЛС комплекса M-SAM, но демонстрировались российский ЗПРК "Панцирь-С1", а также пусковые установки системы ПРО THAAD и ЗРК "Пэтриот" американского производства.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2022 года южнокорейские компании Hanwha Defense, Hanwha Systems и LIG Nex1 подписали с Экономическим советом Tawazun контракт на поставку Объединенным Арабским Эмиратам неназванного количества зенитных ракетных комплексов "Чхонгунг-2" (M-SAM). Стоимость контракта оценивается в 3,5 млрд. долл.

Предположительно, первая партия ЗРК M-SAM была доставлена в ОАЭ в феврале 2023 года, но до последнего времени официально поставка комплексов не подтверждалась.

ЗРК "Чхонгунг-2" (также носит обозначения KM-SAM и M-SAM) представляет собой зенитный ракетный комплекс средней дальности. Он позволяет одновременно перехватывать до шести целей. Ракета обеспечивает возможность поражения целей на дальностях до 40 км и высотах до 20 км.

Обычно в состав батареи входят центр управления огнем (FCC), многофункциональная трехкоординатная РЛС (MFR) X-диапазона, от 4 до 8 пусковых установок, размещенных на шасси повышенной проходимости с колесной формулой 8х8, а также транспортно-заряжающие машины и машины обеспечения.