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ТАСС

"Манипуляторка не выросла". Картаполов об ультиматуме Зеленского

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Источник изображения: © Александр Щербак/ ТАСС

Глава комитета Госдумы по обороне заявил, что если Киев откажется от переговоров, то Москва будет разговаривать с ним "на языке русского штыка"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Владимир Зеленский находится не в том положении, чтобы ставить ультиматумы или пытаться манипулировать. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"У Зеленского еще манипуляторка не выросла, чтобы чем-то манипулировать. Есть решение верховного главнокомандующего [РФ] и он сказал, что мы готовы к переговорам. Шар на их стороне, но никакие ультиматумы, никакие идиотские высказывания ни к чему не приведут, пока они не осознают то, что происходит на земле", - заявил журналистам Картаполов.

По его словам, Россия продолжает выполнять задачи специальной военной операции. "Не хотят они разговаривать, не надо. Мы будем говорить тем языком, который они лучше понимают и к которому они привыкли, это язык русского штыка", - подчеркнул Картаполов.

Президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле. Путин также отметил, что ранее РФ неоднократно объявляла перемирия, которые стабильно нарушались киевским режимом, в том числе и последнее трехдневное перемирие, введенное на время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В свою очередь Зеленский заявил о намерении прибыть в турецкую столицу в четверг. Это заявление последовало после того, как президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные лидером России Владимиром Путиным переговоры. До этого Зеленский обуславливал переговоры с Москвой введением 30-дневного прекращения огня. 

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