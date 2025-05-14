В Роскосмосе представили нового главу НПО "Техномаш"

Им стал Павел Полещенков

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов посетил одно из ключевых предприятий ракетно-космической отрасли НПО "Техномаш" и представил нового гендиректора организации Павла Полещенкова. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов посетил НПО "Техномаш", где провел рабочее совещание. Глава госкорпорации представил нового генерального директора предприятия Павла Полещенкова и обозначил приоритеты в работе "Техномаша". Среди них - обеспечение технологического лидерства технологической независимости ракетно-космической промышленности, а также повышение ее конкурентоспособности", - говорится в сообщении.

По словам Баканова, НПО "Техномаш" как головная научно-технологическая организация отрасли должна стать ключевым инструментом для реализации данных задач.