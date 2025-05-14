Войти
ТАСС

Резидент ТОР "Патриотическая" в ЕАО разработал беспилотные системы

443
0
0
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Первая партия уже готова к испытаниям и серийным поставкам

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Компания "Русбирсофт", которая является резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая" в Еврейской автономной области, разработала новые беспилотные системы. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Первая партия изделий, включая беспилотные воздушные суда "Скат-10", "Х8", проходные радиоуправляемые самоходные тележки и FPV-дроны, уже готова к испытаниям и серийным поставкам. Беспилотные воздушные суда "Скат-10" и "Х8" производятся с применением современных технологий, выполнены по схеме "летающее крыло" с толкающим воздушным винтом. Техника предназначена для проведения аэрофотосъемки, мониторинга, контроля линейных и площадных объектов", - говорится в сообщении.

Компания "Русбирсофт", поставляющая в зону специальной военной операции кровоостанавливающие турникеты, начала разработку новых технических изделий на основе отечественных компонентов с долей импортозамещения до 80%, получая запросы от военных с линии боевого соприкосновения. "Для поддержки предприятий двойного назначения создан специальный преференциальный режим - ТОР "Патриотическая". Этот режим помогает открывать новые производства и расширять уже действующие. Мы и дальше будем поддерживать дальневосточные предприятия, которые поставляют на передовую СВО оборудование и технику", - сказал Трутнев.

Всего с начала производства, благодаря применению комплекса мер государственной поддержки ТОР "Патриотическая", было отправлено в зону СВО более 24 тысяч единиц продукции. Среди новых разработок компании - линейка беспилотных воздушных судов, FPV-дронов и наземных роботизированных тележек.

Производство кровоостанавливающих турникетов началось в ЕАО в 2022 году. Идея создания современного аналога медицинского жгута пришла с передовой от медицинских сестер военного госпиталя, осуществляющих эвакуацию раненых с поля боя. При поддержке Трутнева в рамках ТОР "Патриотическая" компания наладила на территории области полный цикл производства кровоостанавливающих турникетов с использованием отечественных материалов. Изделие широко применяется в военной и экстремальной медицине, мобильных спасательных формированиях, в полевых условиях, а также при оказании первой помощи в быту.

ТОР "Патриотическая"

ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году по поручению президента Российской Федерации. В рамках данного комплекса мер государственной поддержки за 2023-2024 гг. в зону СВО поставлены изделия, произведенные дальневосточными предприятиями, на общую сумму 6,0 млрд рублей, среди которой - БПЛА, FPV дроны различных модификаций, снегоболотоходы, багги, тепловизионные прицелы, бронежилеты, а также кровоостанавливающие турникеты. Всего за 2023-2024 годы до Еврейской автономной области доведены средства федерального бюджета на оказание мер государственной поддержки в рамках ТОР "Патриотическая" в объеме 35,8 млн рублей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 17:37
  • 0
Ответ на "«Для российских танков это было бы фатально»: по словам ВСУ, Leopard 2 выдержал налёт дронов и подрыв боекомплекта"
  • 14.05 17:22
  • 5
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 14.05 14:37
  • 0
Выборы в Польше: исход решится во втором туре
  • 14.05 13:31
  • 203
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 14.05 13:18
  • 8876
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.05 05:29
  • 2
"Господство НАТО ставится под сомнение". Западу придется сменить военную доктрину из-за СВО
  • 14.05 05:00
  • 0
Что в СССР было и реально "участвующим в бою", и "не имеющим аналогов/на уровне лучших аналогов/превосходящим аналоги".
  • 14.05 00:36
  • 2
«Карантин» на Балтике – второй фронт альянса
  • 13.05 23:54
  • 0
О роли Войны, репараций, трофеев, lend-lease'а, международного сотрудничества для развития СССР, в том числе в военной области.
  • 13.05 17:59
  • 3
Сигнал Китаю: на авиашоу в Японии США продемонстрировали новую ракету «воздух-воздух» AIM-174B
  • 13.05 12:06
  • 57
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 13.05 04:51
  • 1
Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности
  • 12.05 22:10
  • 1
Раз пошла такая пьянка на тему технологий - о развитии "авиационных школ" в СССР.
  • 12.05 21:27
  • 8617
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.05 15:05
  • 0
Латвийские настроения. Часть 2