Резидент ТОР "Патриотическая" в ЕАО разработал беспилотные системы

Первая партия уже готова к испытаниям и серийным поставкам

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Компания "Русбирсофт", которая является резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая" в Еврейской автономной области, разработала новые беспилотные системы. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Первая партия изделий, включая беспилотные воздушные суда "Скат-10", "Х8", проходные радиоуправляемые самоходные тележки и FPV-дроны, уже готова к испытаниям и серийным поставкам. Беспилотные воздушные суда "Скат-10" и "Х8" производятся с применением современных технологий, выполнены по схеме "летающее крыло" с толкающим воздушным винтом. Техника предназначена для проведения аэрофотосъемки, мониторинга, контроля линейных и площадных объектов", - говорится в сообщении.

Компания "Русбирсофт", поставляющая в зону специальной военной операции кровоостанавливающие турникеты, начала разработку новых технических изделий на основе отечественных компонентов с долей импортозамещения до 80%, получая запросы от военных с линии боевого соприкосновения. "Для поддержки предприятий двойного назначения создан специальный преференциальный режим - ТОР "Патриотическая". Этот режим помогает открывать новые производства и расширять уже действующие. Мы и дальше будем поддерживать дальневосточные предприятия, которые поставляют на передовую СВО оборудование и технику", - сказал Трутнев.

Всего с начала производства, благодаря применению комплекса мер государственной поддержки ТОР "Патриотическая", было отправлено в зону СВО более 24 тысяч единиц продукции. Среди новых разработок компании - линейка беспилотных воздушных судов, FPV-дронов и наземных роботизированных тележек.

Производство кровоостанавливающих турникетов началось в ЕАО в 2022 году. Идея создания современного аналога медицинского жгута пришла с передовой от медицинских сестер военного госпиталя, осуществляющих эвакуацию раненых с поля боя. При поддержке Трутнева в рамках ТОР "Патриотическая" компания наладила на территории области полный цикл производства кровоостанавливающих турникетов с использованием отечественных материалов. Изделие широко применяется в военной и экстремальной медицине, мобильных спасательных формированиях, в полевых условиях, а также при оказании первой помощи в быту.

ТОР "Патриотическая"

ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году по поручению президента Российской Федерации. В рамках данного комплекса мер государственной поддержки за 2023-2024 гг. в зону СВО поставлены изделия, произведенные дальневосточными предприятиями, на общую сумму 6,0 млрд рублей, среди которой - БПЛА, FPV дроны различных модификаций, снегоболотоходы, багги, тепловизионные прицелы, бронежилеты, а также кровоостанавливающие турникеты. Всего за 2023-2024 годы до Еврейской автономной области доведены средства федерального бюджета на оказание мер государственной поддержки в рамках ТОР "Патриотическая" в объеме 35,8 млн рублей.