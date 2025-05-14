СМИ США: НАТО нужны изменения военной доктрины из-за неспособности добиться господства в воздухе

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НАТО нужны изменения военной доктрины из-за неспособности добиться господства в воздухе лишь при помощи авиации и существующих средств ПВО. Западные военные уже отстают в стратегических вопросах от России и Украины.

Такое мнение высказывает американский портал Business Insider, ссылаясь на экспертов.

Они считают современную военную стратегию альянса крайне уязвимой. Необходимость срочных реформ продемонстрировали боевые действия на Украине, которая стала своеобразным полигоном для отработки новейших решений в оборонной сфере.

Эксперты отмечают, что современным западным армиям необходимо срочно массово внедрять использование БПЛА и разрабатывать не только дорогостоящие системы, но и дешевые одноразовые виды оружия.

НАТО необходимо сочетать дорогостоящие системы с доступными решениями, такими как дроны, чтобы сохранить конкурентоспособность

- отмечает СМИ США.

Об этом также говорил в ходе своего выступления на оборонной конференции в Королевском колледже Лондона экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он предупредил западных союзников о быстро меняющейся природе современных боевых действий на фоне «распада мирового порядка, основанного на правилах».

По словам дипломата, несмотря на ключевое значение дронов в ходе российско-украинского конфликта, он подразумевает не просто необходимость их преобладания на поле боя. Залужный заявил, что даже если НАТО переместит акцент с танков на более высокотехнологичные средства ведения войны, альянсу понадобится около пяти лет, чтобы догнать по возможностям Россию и Украину.