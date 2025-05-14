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ЦАМТО

Состоялась церемония крещения восьмого корвета класса K130 ВМС Германии

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Источник изображения: Фото: NVL

ЦАМТО, 13 мая. Немецкая компания Naval Vessels Lurssen (NVL) объявила о состоявшейся 8 мая на верфи Blohm+Voss в Гамбурге церемонии крещения восьмого корвета класса K130 ("Брауншвейг").

Новый корвет официально получил наименование (F268) "Аугсбург".

"Аугсбург" станет четвертым кораблем класса K130 второй серии. После достройки и дооснащения оборудованием корвет пройдет заводские и приемочные испытания и будет передан ВМС Германии. В настоящее время в Гамбурге на различных стадиях строительства находятся все пять корветов K130 второй серии.

Как сообщал ЦАМТО, на вооружении ВМС Германии уже состоят пять корветов класса K130 ("Брауншвейг") первой серии, поставленных с 2008 по 2013 гг. Их основными задачами являются борьба с надводными кораблями и средствами воздушного нападения противника, поражение наземных целей в прибрежной зоне, эскорт судов, контроль прибрежной акватории, государственной границы и исключительной экономической зоны.

В сентябре 2017 года Федеральное ведомство Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) подписало контракт на строительство пяти корветов второй серии с консорциумом ARGE K130, в состав которого вошли Lurssen Werft GmbH (основной подрядчик, теперь NVL), ThyssenKrupp Marine Systems GmbH и German Naval Yards Kiel. Стоимость заказа оценивается в 2,5 млрд. евро. Консорциум FuWES K130, сформированный Atlas Elektronik и Thales Deutschland, поставит боевые системы для кораблей, а также создаст испытательный и учебный центры в Вильгельмсхафене.

Церемония резки стали для строительства головного корвета K130 второй серии, (F-265) "Кельн", состоялась 7 февраля 2019 года. Крещение корабля прошло в Гамбурге 21 апреля 2022 года. Церемония крещения (F-266) "Эмден" состоялась в мае 2023 года, (F-267) "Карлсруэ" – в мае 2024 года. Строительство пятого корабля, (F269) "Любек", началось в 2022 году.

В рамках соглашения Naval Vessels Lurssen строит носовые секции двух кораблей в Бремене, а три – German Naval Yards в Киль-Гаарден. Предприятие NVL Peene-Werft в Вольгасте строит кормовые секции всех пяти кораблей. Все корветы будут собраны, оборудованы и спущены на воду на предприятии NVL Blohm+Voss в Гамбурге. На испытания они также выходят из Гамбурга.

Первоначально планировалось, что поставка кораблей ВМС Германии начнется до конца 2022 года и будет завершена к 2026 году. Тем не менее, в конце 2022 стало известно, что из-за проблем при интеграции систем боевого управления ВМС Германии получат корветы с опозданием.

Корветы второй серии практически идентичны своим предшественникам. Изменения коснутся некоторых систем обнаружения и вооружения. Кроме того, корветы обеих серий будут оснащены беспилотными авиационными комплексами Sea Falcon на базе БЛА вертолетного типа Skeldar V-200.

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Страны
Германия
Компании
Lurssen
Thales
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