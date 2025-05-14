Войти
ТАСС

Уиткофф назвал главные темы переговоров по урегулированию на Украине

377
0
0
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Источник изображения: © Evelyn Hockstein/ Pool Photo via AP

Ими спецпосланник президента США назвал отказ Киева от территорий, использование ЗАЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Отказ киевских властей от территорий, использование Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и вопрос доступа Украины к Днепру и Черному морю остаются главными темами переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Главные проблемы здесь - регионы, атомная станция, а также то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к океану", - сказал Уиткофф порталу Breitbart News. "Я считаю, что мы проделали большую работу по сужению круга проблем. Основные спорные вопросы касаются пяти регионов. Россия контролирует, имеет подавляющий контроль над двумя из этих регионов. Украинцы имеют ту или иную степень контроля в трех других регионах, поэтому речь идет о том, как мы будем оценивать ситуацию: есть разница между линией фронта, расположением войск и административными границами. Мы ведем неформальные переговоры с обеими сторонами", - отметил американский чиновник. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 17:37
  • 0
Ответ на "«Для российских танков это было бы фатально»: по словам ВСУ, Leopard 2 выдержал налёт дронов и подрыв боекомплекта"
  • 14.05 17:22
  • 5
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 14.05 14:37
  • 0
Выборы в Польше: исход решится во втором туре
  • 14.05 13:31
  • 203
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 14.05 13:18
  • 8876
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.05 05:29
  • 2
"Господство НАТО ставится под сомнение". Западу придется сменить военную доктрину из-за СВО
  • 14.05 05:00
  • 0
Что в СССР было и реально "участвующим в бою", и "не имеющим аналогов/на уровне лучших аналогов/превосходящим аналоги".
  • 14.05 00:36
  • 2
«Карантин» на Балтике – второй фронт альянса
  • 13.05 23:54
  • 0
О роли Войны, репараций, трофеев, lend-lease'а, международного сотрудничества для развития СССР, в том числе в военной области.
  • 13.05 17:59
  • 3
Сигнал Китаю: на авиашоу в Японии США продемонстрировали новую ракету «воздух-воздух» AIM-174B
  • 13.05 12:06
  • 57
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 13.05 04:51
  • 1
Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности
  • 12.05 22:10
  • 1
Раз пошла такая пьянка на тему технологий - о развитии "авиационных школ" в СССР.
  • 12.05 21:27
  • 8617
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.05 15:05
  • 0
Латвийские настроения. Часть 2