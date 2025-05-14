В "Ростехе" рассказали об уникальном свойстве ПТРК "Корнет"

"Ростех": "Корнет" способен пробить насквозь любой образец западной бронетехники

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Управляемая ракета российского противотанкового комплекса "Корнет" способна пробить насквозь любой образец западной бронетехники, стоящий на вооружении ВСУ, в том числе танки Abrams и другие машины, оснащённые многослойной бронёй, сообщили во вторник в "Ростехе".

"Ни одна из машин на вооружении ВСУ не защищена от этого ПТРК. Он способен пробить все виды танков противника в любую проекцию навылет. В том числе прошивает самые крепкие башни от "лба" до "затылка". Достаточно одного попадания, не спасают ни противокумулятивные решетки, ни дополнительные экраны, ни динамическая защита", - говорится в сообщении.

В частности, в госкорпорации рассказали о случае, когда американский танк Abrams был пробит через броню и двигатель без каких-либо препятствий.

"Могущественную боевую часть "Корнета" не может остановить самое современное многослойное бронирование с керамическими элементами, слоями из вольфрамового сплава или обедненного урана. Против ракеты не могут выстоять даже широко разрекламированный западный тип брони "Чобхэм", - добавили в "Ростехе".

Как уточнили в госкорпорации, "Корнет" превратился в универсальный высокоточный комплекс управляемого вооружения и способен поражать не только бронетанковую технику, но и другие цели, включая огневые точки и укрепления противника, скопления живой силы, вышки и прочие объекты.