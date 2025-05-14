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РИА Новости

Патрушев: Черноморский флот успешно выполняет задачи в рамках СВО

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Патрушев: ЧФ успешно выполняет задачи в рамках СВО, парирует угрозы от НАТО

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Черноморский флот (ЧФ) эффективно парирует военные угрозы и провокации со стороны военно-морских сил НАТО, успешно выполняет задачи в рамках специальной военной операции, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Он поздравил командование, весь личный состав, ветеранов и гражданских специалистов ЧФ с отмечаемым во вторник Днем Черноморского флота России.

"На протяжении веков профессионализм, мужество и преданность долгу моряков-черноморцев являются надежной гарантией безопасности на южных рубежах Отечества. Сегодня флот эффективно парирует военные угрозы и провокации со стороны военно-морских сил НАТО, успешно выполняет задачи в рамках специальной военной операции", - отмечается в приветственной телеграмме.

Патрушев пожелал морякам-черноморцам крепкого здоровья и успехов в службе. "Пусть Андреевский флаг гордо реет над просторами Черного моря, а в семьях всегда царят благополучие и гордость за своих защитников", - написал помощник главы государства.

Черноморский флот - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота РФ на Черном море. ЧФ как составная часть Военно-морского флота является средством обеспечения военной безопасности России на юге. Как отмечается на сайте Минобороны РФ, для выполнения поставленных задач Черноморский флот имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск.

Тринадцатое мая выбрано в качестве Дня Черноморского флота потому, что в этот день в 1783 году 11 судов Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Клокачева вошли в Ахтиарскую бухту, где спустя месяц был заложен Севастополь.

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