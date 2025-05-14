Израильские танки Merkava Mk.3 начали оснащать динамической защитой

Израильским танкам вернули динамическую защиту, которую давно не использовали на строевых машинах. На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий.

На фотографиях видны танки Merkava Mk.3, которые сняли с хранения для применения в Секторе Газа. На уязвимых участках машин можно заметить блоки динамической защиты, которые прикрывают танк от противотанковых гранат и ракет.

Серийное производство Merkava Mk.3 началось в 1990 году. Защищенность машин обеспечивают модули многослойной брони. В 1996 году появились Merkava Mk.3D, оснащенные модулями брони четвертого поколения.

В 1980-е годы Израиль оснащал британские танки Centurion, а также американские M48 и M60 динамической защитой Blazer. Позже от нее отказались.

В январе 2024 года издание The Drive писало, что танки Merkava Mk.3 начали оснащать навесами для защиты от дронов. Помимо «мангалов» машины получили резиновые полосы на бортовых экранах корпуса, которые предотвращают установку магнитных мин.