ЕС ожидает переговоров в Турции, прежде чем настаивать на введении антироссийских санкций - СМИ

Вашингтон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Евросоюз готов дождаться переговоров по Украине, проведение которых запланировано на 15 мая в Стамбуле, прежде чем настаивать на введении новых антироссийских санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, лидеры ЕС готовы дождаться возможной встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского до того, как просить США ввести санкции в отношении Москвы.

Собеседники отметили, что если переговоры не состоятся или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Москвы.

Источники агентства заявили, что в ходе бесед между американскими и европейскими официальными лицами в понедельник представители США не стали уточнять, готовы ли они по-прежнему ввести санкции против России.

Как сообщало агентство Bloomberg, администрация Трампа подготовила для президента варианты усиления экономического давления на Россию.

Ранее президент РФ выступил с предложением возобновить с 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной.

"Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны", - заявил президент РФ журналистам в Кремле.

В свою очередь президент США заявлял, что примет решение о новых санкциях против России в зависимости от того, как Москва будет вести себя в рамках украинского урегулирования.

"Это зависит от того, будет или не будет Россия двигаться в сторону мира. Мы хотим увидеть мирное соглашение", - сказал Трамп в интервью NBC News, отвечая на вопрос, поддержит ли он подготовленный в сенате США законопроект о санкциях.