Минобороны РФ разработало законопроект о геномной регистрации военнослужащих

Ведомство предлагает дополнить перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, контрактниками, добровольцами, военнослужащими Росгвардии и некоторым другими категориями граждан

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минобороны России разработало законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации". Документом предусмотрено проведение геномной регистрации гражданам и иностранцам, поступающим на военную службу по контракту и в период мобилизации.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам заседания СПЧ 10 декабря 2024 года.

Как следует из документа, ведомство предлагает расширить перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. Сейчас такой процедуре подлежат осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений и подозреваемые в совершении преступлений, неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий, лица, подвергнутые административному аресту, близкие родственники лица, пропавшего без вести, неопознанные трупы.

Минобороны предлагает дополнить перечень контрактниками, добровольцами, военнослужащими Росгвардии, служащими и работниками органов, объединений, воинских частей и организаций ВС РФ, а также других войск, воинских формирований и органов.

"Законопроектом предусматривается проведение обязательной государственной геномной регистрации следующим категориям лиц: граждане (иностранные граждане), поступающие на военную службу по контракту для участия в боевых действиях, выполнения задач в период мобилизации, в условиях чрезвычайного или военного положения, военного времени, вооруженных конфликтов, а также участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо участия в операциях, проводимых ВС РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами, в том числе для выполнения задач за пределами РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также норма будет распространяться на контрактников, участвующих в операциях воинских подразделений федеральной противопожарной службы, на создаваемые на военное время специальные формирования Службы внешней разведки, органы федеральной службы безопасности, государственной охраны, военной прокуратуры, военные следственные органы СК РФ. Кроме того, предусмотрена геномная регистрация для поступающих в добровольческие формирования или Росгвардию, уточняется в документе.

Процедура регистрации

В соответствии с законопроектом проведение обязательной государственной геномной регистрации будет осуществляться подразделениями органов внутренних дел РФ.

В законопроект включено положение о том, что обработка биологического материала и геномной информации, включая их получение, учет, хранение вышеуказанных лиц из числа сотрудников органов федеральной службы безопасности, внешней разведки, государственной охраны, лиц, подлежащих госзащите указанными органами, осуществляется с учетом особенностей соответствующих федеральных законов.

Геномная информация, полученная при проведении государственной геномной регистрации лиц, на которых распространяется законопроект, будет храниться до достижения ими возраста 70 лет (предельного возраста граждан, пребывающих в запасе) или до установления факта смерти указанных лиц с установлением их личности.

Порядок проведения регистрации будет определен правительством. В случае принятия законопроекта он вступит в силу спустя 90 дней. В пояснительной записке уточняется, что законопроект должен повысить социальную защиту членов семей военнослужащих.