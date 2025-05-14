Китайская орбитальная станция получит новые модули

Китайская орбитальная станция Tiangong получит новые модули

Китайская орбитальная станция Tiangong получит новые модули. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По данным китайской стороны, планируемое расширение околоземной станции необходимо для удовлетворения растущего спроса на науку и потенциального стимулирования международного сотрудничества. Новые модули Tiangong будут запускать на тяжелой ракете Long March 5B — самой грузоподъемной из имеющихся в настоящее время у Китая.

О сроках расширения станции китайская сторона не сообщила. Издание допускает, что сначала Китай к трехмодульной Tiangong может запустить узловой блок, располагающий шестью стыковочными портами.

В ближайшие годы китайская сторона планирует запустить околоземный телескоп Xuntian, который будет находиться на той же орбите, что и станция Tiangong, и иметь возможность стыковаться с ней для проведения ремонта, обслуживания и модернизации.

В апреле агентство «Синьхуа» сообщило, что экипаж пилотируемого космического корабля Shenzhou-19 вернулся с околоземной станции Tiangong на Землю.

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