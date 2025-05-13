Захарова: Запад добивается 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Запад настаивает на 30-дневном перемирии, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с РФ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Как выяснилось позднее, в подготовке к этой войне Киеву помогали Берлин и Париж. В 2022 году бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что выполнять минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению "проблемы Донбасса" силовым путем. Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией", - отмечается в комментарии.