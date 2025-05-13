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Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км

Разделы: Авиация
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Сверхзвуковой пассажирский самолет
Сверхзвуковой пассажирский самолет.
Источник изображения: Изображение сгенерировано Grok

По крайней мере, такие параметры заложены в исследовательский проект

В конце апреля 2025 года в России объявлено о запуске амбициозного проекта «СГС-Т3» по разработке перспективного сверхзвукового гражданского самолёта. Исследования под названием «Развитие комплекса технологий планера, силовой установки, самолетных систем и бортового радиоэлектронного оборудования» финансируются из госбюджета. Подрядчик будет выбран 16 мая 2025 года, а работы, разделённые на пять этапов, продлятся с декабря 2025 по декабрь 2027 года.

Цель проекта — создать самолёт с крейсерской скоростью 2–2,1 М (около 2500 км/ч) и дальностью полёта свыше 8500 км. Для сравнения, сейчас 100% гражданских авиалайнеров мира — дозвуковые, поэтому разработка потребует настоящего технологического прорыва. В России уже есть база: технологии, доведённые до уровней готовности 3–4 (макеты для подтверждения концепции и демонстрации работоспособности), созданы в 2023–2025 годах. Среди них — предварительные требования к самолёту, его технический облик, дорожная карта разработки, эскизная документация и техзадания на планер, двигатель и бортовое оборудование, включая лётный демонстратор «Стриж».

Ключевой элемент — бортовая электроника. Весной 2025 года успешно протестирована технология «закрытой кабины» на летающей лаборатории Як-40, включающая системы внешнего видения и контроля состояния экипажа. К 2027 году ожидается создание лётного демонстратора технологий внешнего видения с улучшенным отображением информации для посадки, а также модернизация стенда для моделирования и испытаний бортовых систем. В области двигателей будут разработаны инновационные компоненты: малошумный вентилятор из полимерных композитов, сопловой аппарат турбины из керамики и трёхгорелочная камера сгорания для экологичного двигателя.

Проект масштабный, ведь последний советский сверхзвуковой лайнер Ту-144, созданный в 1977 году, так и остался опытным. История Ту-144 показывает, что такие разработки требуют десятилетий: с 1960-х до начала 1980-х, а полностью доведённый самолёт мог появиться лишь к 1990-м. Технологический рывок намечается в горизонте 10–15 лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-144
Як-40
2 комментария
№1
13.05.2025 13:57
Двадцать лет не могут заменить Ан-2! Да и ладно.
Нам сверхзвук подавай!
Для кого? Билеты будут не дешёвые.
Для престижа? Дак на хрен нужен этот престиж.
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№2
13.05.2025 16:38
Полноценного "пассажира" в этот раз кмк никто и не собирается создавать. Сделают сверхзвуковой бизнес-джет, для тех кто может это себе позволить. Их не так уж и мало.
Кроме того, такой самолёт может послужить базой для дальнего перехватчика / многоцелевого БС. ЛТХ необходимые СПС, потребны и для второго.
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