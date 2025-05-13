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Газета.ru

В ЕК раскрыли шесть "постоянных структурных проблем" ВПК Европы

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Источник изображения: gazeta.ru

Фон дер Ляйен: ВПК Европы имеет шесть постоянных структурных проблем

Военно-промышленный комплекс (ВПК) Европы имеет шесть "постоянных структурных проблем", которые необходимо решить. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает сайт ЕК.

"Это фрагментация и спроса, и предложения (относительно небольшие военные заказы и множество видов однотипных, но несовместимых систем вооружений - "Газета.Ru"), бюрократические барьеры, недостаток сырья, необходимость успевать внедрять военные инновации, недостаток финансирования и недостаток квалифицированной рабочей силы", - сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что она сможет решить эти проблемы. Глава ЕК намерена работать со всеми представителями ВПК Европы.

В марте портал Euractiv сообщил, что Европейский союз столкнется с трудностями в попытках реализовать планы по милитаризации континента своими силами без участия США. По его данным, лишь немногие страны Европы располагают армией в 100 тысяч военнослужащих.

Ранее глава ЕК назвала сроки согласования оборонного плана для Европы.


Александр Афонин

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