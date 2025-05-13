Россия и Беларусь: вместе выгодно, надёжно и безопасно.

На сегодняшний день мы продолжаем оставаться свидетелями двух параллельно развивающихся в мировом социуме процессов, прямо противоположных по своей сути. Один из них – это разрыв привычных связей между Европой и США, который, в свою очередь, сопровождается дестабилизационными явлениями как внутри самого Евросоюза, так и в пределах отдельно взятых стран. За примерами далеко ходить не нужно.

На днях Литва, Латвия и Польша запретили лидерам Сербии и Словакии использовать их воздушное пространство, чтобы прилететь в Москву на День Победы. По словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, «это говорит о том, что в ЕС воочию вызревают очень сильные и серьёзные противоречия».

А в Германии Федеральное ведомство по охране Конституции 2 мая признало партию «Альтернатива для Германии» (АДГ) правоэкстремистской организацией. И это при том, что ещё в феврале 2025 года на выборах в немецкий парламент АДГ смогла завоевать второе место, получив голоса 20,8% избирателей, а занявший первое место блок ХДС/ХСС набрал всего 28,6%. Очевидно, что действующая власть пытается отодвинуть представителей АДГ от управления страной, когда она уже в парламенте, причём занимает там далеко не последнее место.

И вот на этом фоне набирает обороты второй процесс – усиление интеграции в рамках Союзного государства России и Беларуси под влиянием давления извне. Ранее уже отмечалось, что Союзное государство является уникальным межгосударственным формированием новейшей истории, принципиально отличающимся от многих нынешних международных объединений, существующих только на бумаге. В его рамках отрабатываются формы политического, оборонного, социально-экономического, идеологического, культурного и общественного взаимодействия в не самых благоприятных условиях современных реалий.

Если говорить о политическом аспекте сотрудничества, то в первую очередь следует указать на то, что теперь западными политиками не только Россия учитывается как серьёзный аргумент при выстраивании отношений с Беларусью, но и сама Беларусь с её президентом рассматриваются ими как важный фактор уже российской внешней политики. Сегодня белорусский лидер Александр Лукашенко вызывает у евроатлантического бомонда самый живой интерес, как ближайший союзник российского президента. То есть, для них он – тот политический деятель, через которого можно «порешать вопросы» с Путиным. И это является значимым показателем в оценке глубины белорусско-российской интеграции, причём на высшем политическом уровне.

Рассматривая оборонную сферу взаимодействия России и Беларуси, можно констатировать, что на сегодняшний день объединение усилий Минска и Москвы позволило создать уникальное и единое оборонное пространство, или, как стали говорить в определённых кругах, «пространство гарантий безопасности», и в первую очередь – гарантии неминуемого ответа на агрессию в отношении любого участника межгосударственного союза в равной степени.

В контексте социально-экономического сотрудничества двух субъектов Союзного государства одной из ключевых составляющих в отношениях России и Беларуси по праву считается межрегиональное сотрудничество. На сегодняшний день органы местного самоуправления Беларуси напрямую взаимодействуют более чем с 80 регионами России. Совместная работа в таком формате показала свою сверхэффективность, принеся многомиллиардный экономический эффект. Как утверждают экономисты, это только начало. Стороны Союзного государства приходят к тому, что любые виды социально-экономического взаимодействия в его рамках будут происходить без каких-либо бюрократических барьеров.

В этой связи уже сегодня Москва и Минск активно работают над подготовкой нового, XII Форума регионов России и Беларуси, который пройдет в июне в Нижнем Новгороде. На предстоящее мероприятие возлагают большие надежды – сам формат уже принес колоссальную практическую прибыль. Одиннадцатый форум регионов, состоявшийся летом прошлого года в Беларуси (Витебск, Полоцк, Новополоцк), стал рекордным по достигнутым результатам. На его полях были подписаны свыше 250 документов (включая 30 межрегиональных и 25 муниципальных соглашений). Сумма экономических договоров приблизилась к отметке в 30 миллиардов рублей. В целом же, как отметил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко, экономический эффект от 11 прошедших Форумов регионов исчисляется на уровне 7 миллиардов долларов США.

Идеологический аспект взаимодействия в рамках Союзного государства сегодня остро ориентирован на необходимость объединения усилий для противостояния с Западом в информационном измерении. Контроль над медиа пространством теперь рассматривается уже как фактор внутриполитической устойчивости. Разрушение Союзного государства — одна из основных задач коллективного Запада, потому как её решение позволит существенно ухудшить геостратегическое положение и России, и Беларуси. И в то же самое время усилит позиции США, ЕС и НАТО в их противостоянии с Москвой и Минском.

Поэтому формирование единой информационной политики является одной из важнейших задач для Союзного государства. На сегодня результатом работы в этом направлении стало принятие Концепции информационной безопасности, направленной на противодействие агрессивной идеологической обработке граждан Союзного государства. Кроме того, создание единого информационного холдинга также призвано способствовать выработке общей информационной политики обеих стран.

К настоящему времени Россия и Беларусь вместе прошли большой и сложный путь, но впереди ещё внушительный потенциал. Огромные перспективы, в частности, имеет работа в новых регионах Российской Федерации. Но самое важное это то, что реализация каждого проекта в любой из сфер взаимодействия – политической, военной, социально-экономической, культурной, научной или любой другой, повышает качество жизни наших граждан и делает обе страны сильнее, а значит, и Союзное государство в целом.

Владимир Вуячич