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Интерфакс-АВН

Санкционная политика ЕС в отношении России безрезультатна - Орбан

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: © John Thys, Pool Photo via AP

Рим. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Западная стратегия, которая имела целью сломить Россию, успехом не увенчалась, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Никто не осмеливается признать это, но мы проиграли - российская экономика не рухнула", - приводит в понедельник его слова сербский телерадиоканал РТС.

Глава венгерского правительства отметил, что, "несмотря на это, Европа и далее продолжает войну и действует так, как будто победа возможна".

"У нас (в Венгрии) иное мышление. Мы считаем, что чем дольше длится война, тем больше жизней будет погублено, а ситуация на поле боя будет хуже", - подчеркнул Орбан.

"Мы хотели решать проблемы нового десятилетия методами прежнего, но старые истины более не работают, мир изменился, а нам, европейцам, не удалось последовать этому примеру, - сказал он. - Но мир, рожденный с появлением национальных государств и Вестфальского мира, находится в стадии трансформации. Менталитет западного мира меняется, и европейцы должны отвечать на этот процесс, однако Европа не готова".

По его словам, предложение Европейской комиссии отказаться от российских энергоресурсов просто убило бы венгерскую экономику: "Представьте, если цены на электроэнергию для домохозяйств и предприятий внезапно выросли бы вдвое. Венгерские семьи не смогли бы себе такого позволить, именно поэтому венгры хотят мира и хотят как можно скорее отказаться от политики экономических санкций".

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