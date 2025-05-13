ВС Испании обучили более 7,5 тыс. украинских солдат с 2022 года

Около 6 тыс. испанских военных приняли участие в миссии ЕС по оказанию военного содействия Украине

МАДРИД, 12 мая. /ТАСС/. Свыше 7,5 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в Испании с 2022 года. Об этом сообщил Генштаб королевства.

По его информации, "испанские вооруженные силы обучили более 7,5 тыс. украинских военных по 170 модулям". "Около 6 тыс. испанских военных приняли участие в миссии ЕС по оказанию военного содействия Украине", - говорится в публикации Генштаба в X.

С начала конфликта Мадрид оказывает помощь Киеву. В частности, в феврале премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что обещает выделить Украине новый пакет помощи на €1 млрд.