SpaceNews: Компания ispace перенесла запуск лунного посадочного модуля Apex 1.0

Японская компания ispace перенесла запуск лунного посадочного модуля Apex 1.0 (M3), создаваемого в рамках программы НАСА Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Вместо 2026 года аппарат планируется запустить в 2027-м. Перенос старта лунного модуля обусловлен сменой силовой установки для него. Теперь вместо двигателя A2200 на Apex 1.0 предлагается использовать агрегат VoidRunner, который потребует на четверть меньше комплектующих, но приведет к некоторому пересмотру конструкции посадочного модуля.

В апреле обозреватель журнала Aviation Week Гаррет Рейм написал, что компании ispace и Redwire могут создать для США военный посадочный лунный модуль.

В марте ispace сообщила, что модуль Hakuto-R M2 должен совершить высадку на Луну 5 июня в 22:24 московского времени.