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ТАСС

Ведущие страны ЕС заявили о "поддержке 30-дневного перемирия" на Украине

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Флаги Евросоюза. Архивное фото
Флаги Евросоюза. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Также инициативу поддержала Великобритания

ЛОНДОН, 12 мая. /ТАСС/. Ведущие страны ЕС, Еврокомиссия и Великобритания на встрече в Лондоне заявили о "поддержке 30-дневного перемирия" на Украине и одновременно пообещали усилить давление на Россию и наращивать поставки оружия Киеву. Об этом говорится в заявлении глав МИД Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании, а также главы дипломатии ЕС по итогам консультаций в Лондоне.

В заявлении содержится утверждение, что якобы Россия "должна без промедления" согласиться на 30-дневное перемирие. В документе подчеркивается, что его подписанты "присоединяются к призыву к перемирию без предварительных условий на 30 дней, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом, всеобъемлющем и долгосрочном мире".

При этом участники встречи заявляют о намерении оказывать "максимальное давление" на Россию, а также прилагать все усилия для тотальной милитаризации Украины вне зависимости от того, пойдет ли Россия на заключение перемирия.

Президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле. Путин также отметил, что ранее РФ неоднократно объявляла перемирия, которые стабильно нарушались киевским режимом, в том числе и последнее трехдневное перемирие, введенное на время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

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