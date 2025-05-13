Песков: подход Путина по украинскому урегулированию встретил поддержку в мире

Как отметил представитель Кремля, также предложение президента РФ получило понимание у лидеров других стран

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Подход президента РФ Владимира Путина по поиску реальной дипломатической развязки украинского кризиса встретил поддержку и понимание у лидеров многих стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Подход [президента РФ Владимира Путина], нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира, встретил поддержку и понимание у лидеров многих государств, в том числе наших партнеров по СНГ, БРИКС, а также из других стран", - указал представитель Кремля.

Песков напомнил, что, подводя итоги посвященных 9 Мая торжеств в Москве, многочисленных встреч и переговоров с зарубежными гостями, Путин выступил с заявлением, в котором четко и недвусмысленно изложил позицию Москвы по возобновлению прямых переговоров в Стамбуле "без всяких предварительных условий".

"Тех самых прямых переговоров, которые были прерваны украинской стороной в 2022 году", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.