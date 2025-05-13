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Американские авианосцы получили «секретное оружие» для борьбы с дронами

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Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters.

19FortyFive: Авианосцы ВМС США получили перехватчики дронов Coyote и Roadrunner

Авианосцы Военно-морских сил (ВМС) США получили перехватчики Raytheon Coyote и Anduril Roadrunner-M для борьбы с дронами. О «секретном оружии» кораблей рассказали в публикации 19FortyFive.

Ракеты смогут барражировать в районе нахождения авианосной группы и оперативно поражать приближающиеся рои беспилотников. «И как только работа будет выполнена, некоторые из оставшихся перехватчиков смогут вернуться на корабль, приземлиться, заправиться и снова стартовать. Оба вида оружия уже применялись в боевых условиях Армией США и Командованием специальных операций», — говорится в материале.

Перехватчик Coyote несет осколочную боевую часть весом около двух килограммов с неконтактным взрывателем. Производитель заявляет, что аппарат может перехватывать даже маневренные цели. Считается, что ракета развивает скорость до 600 километров в час. Coyote предназначены для поражения дронов на расстоянии до 15 километров. Они могут барражировать в течение четырех минут перед уничтожением цели. Эти аппараты перехватили более 170 дронов в боевых условиях.

В октябре 2024 года стало известно, что Пентагон закупит 500 перехватчиков Roadrunner. Аппараты с вертикальным взлетом оснащены двумя турбореактивными двигателями. Изделие может вернуться к месту старта после перехвата цели.

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