Германия передаст Украине боеприпасы для РСЗО и ракеты для ЗРК "Пэтриот"

ЦАМТО, 12 мая. Издание New York Times 10 мая опубликовало большую статью Europe Wants to Arm Ukraine, but It’s Losing a Race Against Time, посвященную проблеме поставок Украине техники и вооружений европейскими странами и США.

В публикации автор обращает внимание, что американский президент Дональд Трамп ясно указал Европе на то, что она должна взять на себя большую часть нагрузки по обеспечению безопасности Украины и своей собственной.

Данная позиция стала основной причиной одобрения парламентом Украины сделки с США о добыче полезных ископаемых и создания инвестиционного фонда для восстановления Украины. Несмотря на отсутствие гарантий безопасности, документ сохраняет возможность продолжения поставок американского оружия и другой военной помощи ВСУ. По оценке источников автора, военная помощь, ранее одобренная администрацией Д.Байдена, закончится к лету. При этом, по заявлению заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороне и разведке Егора Чернева, ВСУ остро ощущают нехватку ракет большой дальности, артиллерии и, прежде всего, средств ПВО.

Представитель Конгресса США 9 мая сообщил New York Times, что Соединенные Штаты одобрили передачу Украине Германией 125 реактивных боеприпасов большой дальности (вероятно, речь идет о GMLRS) и 100 зенитных управляемых ракет "Пэтриот".

Данные боеприпасы производятся в США и не могут быть реэкспортированы третьей стране без одобрения администрации США.

На этом фоне европейские страны активно продолжают поставки оружия на Украину. Так, согласно сообщению МО Германии от 6 мая 2025 года, недавно на Украину было поставлено более 66 бронированных машин MRAP, 4 системы противодействия БЛА Kinetic Defence Vehicle компании Diehl Defence, три 155-мм самоходных гаубицы "Зузана 2", 6 БРЭМ Bergepanzer 2, 4 машины разминирования WISENT 1, боеприпасы для ОБТ "Леопард-2", 38 тыс. боеприпасов для ЗСУ "Гепард", около 30 тыс. артиллерийских снарядов, боеприпасов для систем ПВО, включая перехватчики IRIS-T, 70 разведывательных БЛА VECTOR, 150 ударных БЛА HF-1, 10 надводных необитаемых аппаратов. ВС Украины также передана часть беспилотных систем, закупленных Великобританией и Норвегией в рамках пакета на сумму 600 млн. долл.

При этом значительная часть европейской военной помощи, обещанной в прошлом месяце в штаб-квартире НАТО, сводится к обязательствам по производству или закупке оружия лишь в ближайшие годы, а не немедленно. Военная промышленность Европы пока не справляется с заказами на поставку техники, вооружений и боеприпасов ВС Украины и собственным вооруженным силам.

По данным вышеупомянутого Е.Чернева, на Украине сейчас вооружения производят около 800 компаний. По его подсчетам, Украина способна в ближайшие годы произвести оружия на сумму 35 млрд. долл., но для этого ей необходимо не менее 14 млрд. долл. инвестиций от союзников. В этой связи следует отметить, что Министерство обороны Дании 9 мая объявило, что направит около 830 млн. евро на закупку продукции оборонной промышленности Украины за счет доходов от замороженных российских активов.