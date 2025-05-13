Войти
ЦАМТО

Германия передаст Украине боеприпасы для РСЗО и ракеты для ЗРК "Пэтриот"

421
0
0
Производство управляемых ракет GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) на предприятии корпорации Lockheed Martin в Камдене (штат Арканзас)
Производство управляемых ракет GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) на предприятии корпорации Lockheed Martin в Камдене (штат Арканзас).
Источник изображения: Lockheed Martin

ЦАМТО, 12 мая. Издание New York Times 10 мая опубликовало большую статью Europe Wants to Arm Ukraine, but It’s Losing a Race Against Time, посвященную проблеме поставок Украине техники и вооружений европейскими странами и США.

В публикации автор обращает внимание, что американский президент Дональд Трамп ясно указал Европе на то, что она должна взять на себя большую часть нагрузки по обеспечению безопасности Украины и своей собственной.

Данная позиция стала основной причиной одобрения парламентом Украины сделки с США о добыче полезных ископаемых и создания инвестиционного фонда для восстановления Украины. Несмотря на отсутствие гарантий безопасности, документ сохраняет возможность продолжения поставок американского оружия и другой военной помощи ВСУ. По оценке источников автора, военная помощь, ранее одобренная администрацией Д.Байдена, закончится к лету. При этом, по заявлению заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороне и разведке Егора Чернева, ВСУ остро ощущают нехватку ракет большой дальности, артиллерии и, прежде всего, средств ПВО.

Представитель Конгресса США 9 мая сообщил New York Times, что Соединенные Штаты одобрили передачу Украине Германией 125 реактивных боеприпасов большой дальности (вероятно, речь идет о GMLRS) и 100 зенитных управляемых ракет "Пэтриот".

Данные боеприпасы производятся в США и не могут быть реэкспортированы третьей стране без одобрения администрации США.

На этом фоне европейские страны активно продолжают поставки оружия на Украину. Так, согласно сообщению МО Германии от 6 мая 2025 года, недавно на Украину было поставлено более 66 бронированных машин MRAP, 4 системы противодействия БЛА Kinetic Defence Vehicle компании Diehl Defence, три 155-мм самоходных гаубицы "Зузана 2", 6 БРЭМ Bergepanzer 2, 4 машины разминирования WISENT 1, боеприпасы для ОБТ "Леопард-2", 38 тыс. боеприпасов для ЗСУ "Гепард", около 30 тыс. артиллерийских снарядов, боеприпасов для систем ПВО, включая перехватчики IRIS-T, 70 разведывательных БЛА VECTOR, 150 ударных БЛА HF-1, 10 надводных необитаемых аппаратов. ВС Украины также передана часть беспилотных систем, закупленных Великобританией и Норвегией в рамках пакета на сумму 600 млн. долл.

При этом значительная часть европейской военной помощи, обещанной в прошлом месяце в штаб-квартире НАТО, сводится к обязательствам по производству или закупке оружия лишь в ближайшие годы, а не немедленно. Военная промышленность Европы пока не справляется с заказами на поставку техники, вооружений и боеприпасов ВС Украины и собственным вооруженным силам.

По данным вышеупомянутого Е.Чернева, на Украине сейчас вооружения производят около 800 компаний. По его подсчетам, Украина способна в ближайшие годы произвести оружия на сумму 35 млрд. долл., но для этого ей необходимо не менее 14 млрд. долл. инвестиций от союзников. В этой связи следует отметить, что Министерство обороны Дании 9 мая объявило, что направит около 830 млн. евро на закупку продукции оборонной промышленности Украины за счет доходов от замороженных российских активов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Дания
Норвегия
США
Украина
Продукция
GMLRS
Leopard-2
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 20:23
  • 1
«Карантин» на Балтике – второй фронт альянса
  • 13.05 20:22
  • 8865
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 17:59
  • 3
Сигнал Китаю: на авиашоу в Японии США продемонстрировали новую ракету «воздух-воздух» AIM-174B
  • 13.05 16:38
  • 2
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 13.05 15:05
  • 201
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 13.05 12:06
  • 57
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 13.05 04:51
  • 1
Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности
  • 12.05 22:10
  • 1
Раз пошла такая пьянка на тему технологий - о развитии "авиационных школ" в СССР.
  • 12.05 21:27
  • 8617
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.05 15:05
  • 0
Латвийские настроения. Часть 2
  • 12.05 14:43
  • 0
Россия и Беларусь: вместе выгодно, надёжно и безопасно
  • 12.05 10:46
  • 33
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 12.05 10:37
  • 1478
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.05 10:32
  • 19
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 12.05 10:27
  • 43
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине