Войти
РИА Новости

Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет

414
0
0
Секретарь Совета
Секретарь Совета.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Контракт о прохождении воинской службы с генералом армии Шойгу продлили на 5 лет

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета безопасности РФ генералом армии Сергеем Шойгу продлен еще на 5 лет, до 2030 года, сообщил РИА Новости информированный источник.

В понедельник исполняется ровно год работы Шойгу в должности секретаря СБ РФ. 12 мая 2024 года его назначили на этот пост указом главы государства.

"Как стало известно, контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета безопасности Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу продлен еще на 5 лет - до 2030 года", - сказал источник.

В пресс-службе аппарата СБ РФ эту информацию агентству подтвердили.

На посту секретаря СБ РФ Шойгу курирует вопросы национальной безопасности и взаимодействие с ключевыми союзниками России, выполняет важнейшие дипломатические поручения Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина в сфере международной безопасности, отметили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

С участием Шойгу проходят важнейшие переговоры на высшем уровне. За прошедший год он дважды посетил КНР и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, посетил с официальными визитами Тегеран и Пхеньян. В течение года Россия заключила договоры о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном и КНДР.

Осенью 2024 года Путин на основе анализа, проведенного сотрудниками аппарата Совбеза, внес уточнения в ядерную доктрину России. Согласно актуализированному документу, "ядерный зонтик" РФ прикрывает не только территорию России, но и ее ближайших союзников.

Кроме того, Шойгу возглавил научно-экспертный совет Совета безопасности РФ, созданный указом президента России в декабре прошлого года. В ведении НЭС - оценка национальной безопасности, прогнозирование угроз и выработка предложений по их нейтрализации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 20:23
  • 1
«Карантин» на Балтике – второй фронт альянса
  • 13.05 20:22
  • 8865
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 17:59
  • 3
Сигнал Китаю: на авиашоу в Японии США продемонстрировали новую ракету «воздух-воздух» AIM-174B
  • 13.05 16:38
  • 2
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 13.05 15:05
  • 201
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 13.05 12:06
  • 57
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 13.05 04:51
  • 1
Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности
  • 12.05 22:10
  • 1
Раз пошла такая пьянка на тему технологий - о развитии "авиационных школ" в СССР.
  • 12.05 21:27
  • 8617
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.05 15:05
  • 0
Латвийские настроения. Часть 2
  • 12.05 14:43
  • 0
Россия и Беларусь: вместе выгодно, надёжно и безопасно
  • 12.05 10:46
  • 33
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 12.05 10:37
  • 1478
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.05 10:32
  • 19
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 12.05 10:27
  • 43
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине