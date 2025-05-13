Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет

Контракт о прохождении воинской службы с генералом армии Шойгу продлили на 5 лет

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета безопасности РФ генералом армии Сергеем Шойгу продлен еще на 5 лет, до 2030 года, сообщил РИА Новости информированный источник.

В понедельник исполняется ровно год работы Шойгу в должности секретаря СБ РФ. 12 мая 2024 года его назначили на этот пост указом главы государства.

"Как стало известно, контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета безопасности Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу продлен еще на 5 лет - до 2030 года", - сказал источник.

В пресс-службе аппарата СБ РФ эту информацию агентству подтвердили.

На посту секретаря СБ РФ Шойгу курирует вопросы национальной безопасности и взаимодействие с ключевыми союзниками России, выполняет важнейшие дипломатические поручения Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина в сфере международной безопасности, отметили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

С участием Шойгу проходят важнейшие переговоры на высшем уровне. За прошедший год он дважды посетил КНР и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, посетил с официальными визитами Тегеран и Пхеньян. В течение года Россия заключила договоры о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном и КНДР.

Осенью 2024 года Путин на основе анализа, проведенного сотрудниками аппарата Совбеза, внес уточнения в ядерную доктрину России. Согласно актуализированному документу, "ядерный зонтик" РФ прикрывает не только территорию России, но и ее ближайших союзников.

Кроме того, Шойгу возглавил научно-экспертный совет Совета безопасности РФ, созданный указом президента России в декабре прошлого года. В ведении НЭС - оценка национальной безопасности, прогнозирование угроз и выработка предложений по их нейтрализации.