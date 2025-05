У России появился реактивный беспилотник-камикадзе, и Украина не в силах его остановить (The National Interest, США)

TNI: у ВСУ нет средств для борьбы с новыми российскими беспилотниками "Герань-3"

Внедрение беспилотников “Герань-3” решительно переломило ход конфликта на Украине в пользу России, пишет TNI. По скорости они приближаются к крылатым ракетам, вынуждая ВСУ расходовать дорогостоящие перехватчики вроде американских Patriot. А толку – мало.

Брэндон Вайхерт

В продолжающемся конфликте на Украине Россия продолжает выступать в роли военной динамо-машины. Одерживая победы над украинцами с помощью передовой техники и новаторской тактики, русские также стали опираться на системы, созданные партнерами, — включая иранский беспилотник “Шахед-238” с реактивным двигателем (Иран не поставляет оружие России, об этом президент Пезешкиан официально заявил еще 16 сентября 2024 года. – Прим. ИноСМИ).

Изначально краеугольным камнем российской кампании дальних ударов по украинской инфраструктуре вскоре после дебюта в сентябре 2022 года стал “Шахед-136”, недорогой беспилотник-камикадзе с винтовым приводом. Однако тот беспилотник был уязвим даже для дешевых систем ПВО Украины, включая наземные средства поражения. Шагом вперед стала передача в конце 2023 года варианта с реактивным двигателем — “Шахед-238”, который Россия переделала в собственную модель “Герань-3”, оснащенную турбовентиляторным двигателем Tolou-10/13 отечественного производства.

Что собой представляет беспилотник “Шахед-238”?

Беспилотник “Шахед-238” далеко ушел от винтового предшественника. Оригинальный “Шахед-136” был оснащен поршневым двигателем Mado MD550 мощностью 50 лошадиных сил. В результате он летает намного медленнее, имеет меньший радиус действия и гораздо уязвимее для ПВО, чем его реактивный преемник “Шахед-238”. Благодаря реактивному двигателю он гораздо быстрее, а украинцам его сложнее перехватить.

“Шахед-238” унаследовал от предшественника конфигурацию крыла, но получил модифицированную заднюю часть с воздухозаборником для турбовентиляторного двигателя и черную схему окраски — возможно, чтобы затруднить зрительное обнаружение в ходе ночных операций.

“Шахед-238”/“Герань-3” поставляется в трех подвариантах с различными системами наведения. Один использует инерциальную навигацию (ИНС) с GPS/ГЛОНАСС для заранее заданных целей, другой включает электрооптическую либо инфракрасную головку самонаведения для наведения на “горячие” объекты, включая технику, а третий использует радиолокационную головку самонаведения для атаки на системы ПВО. Эти усовершенствования повышают точность и универсальность, позволяя поражать как стационарные, так и движущиеся цели. Россия дополнительно усовершенствовала иранский беспилотник “Шахед-238”, внедрив узлы китайского производства, такие как восьмиканальная спутниковая навигационная антенна CRP и микрочип Beijing Microelectronics на смену западным деталям вроде микросхемы XILINX Kintex-7 в обход санкций.

Внедрение беспилотника “Шахед-238”/“Герань-3” решительно переломило ход конфликта на Украине в пользу России. За последний год Россия запустила по Украине 15 011 беспилотников этого класса. Неизвестно, сколько из них поразили свои цели, но те, что долетели, нанесли огромный ущерб.

Самый значительный урон был нанесен системе ПВО Украины. Более высокая скорость и высота полета реактивной модификации по сравнению с низколетящим и тихоходным “Шахедом-136” осложняет перехват средствами ПВО ближнего действия, включая зенитные орудия и ПЗРК, которые опираются преимущественно на зрительное обнаружение или акустические сигналы. Процент перехвата винтовых “Шахедов” достиг 80–83% благодаря многоуровневой защите, включая сетевые акустические датчики и радиоэлектронную борьбу. Но “Шахед-238” по скорости приближается к крылатой ракете, вынуждая Украину расходовать дорогостоящие перехватчики передовых систем вроде тех же Patriot(“Патриот”), которые обходятся по четыре миллиона долларов за штуку. Это истощает военные ресурсы Украины и неизбежно приводит к тому, что оборона пропускает другие ракеты, в том числе гораздо более опасные.

В чем польза “Шахедов” для России?

Производство “Герани-3” в России сосредоточено в особой экономической зоне “Алабуга” и отражает стратегическую ставку Москвы на самообеспечение. При содействии Ирана Россия нарастила в 2024 году производство до 440 беспилотников в месяц, и есть планы выйти в 2025 году на уровень в 6 000 единиц “Шахед-136”/“Герань-2”.

Реактивный вариант, хотя и намного дороже винтового (его стоимость оценивается в 150 тысяч долларов за штуку против 50 тысяч долларов за “Шахед-136”) все равно гораздо дешевле крылатых ракет, что позволяет России проводить массированные атаки. Более того, обширное использование беспилотников-обманок вроде той же “Герберы” с выпуском до 50 единиц в день, еще больше осложняет задачу украинским системам ПВО, перегружая радары и истощая запасы ракет.

Российский беспилотник "Гербера", младшая сестра "Герани". Источник: Фото из соцсетей

Развертывание “Шахедов-238” также подчеркивает углубляющееся российско-иранское оборонное партнерство. Опыт Ирана в области так называемого “обратного проектирования” и заимствования технологий вкупе с доступом России к китайским комплектующим позволили обойти западные санкции, подчеркнув уязвимость глобальных каналов поставок. Использование коммерческой электроники, включая процессоры Texas Instruments и китайские микросхемы, в свою очередь, вызвало опасения насчет распространения технологий двойного назначения.

Что произойдет, когда Россия нацелит эти беспилотники против НАТО?

Разработка реактивного “Шахеда-238” отражает более обширную тенденцию в войне беспилотников: слияние недорогих, одноразовых систем с передовыми возможностями. Его роль в российских вооруженных силах сигнализирует о переходе к более быстрым м смертоносным барражирующим боеприпасам, которые бросают вызов устоявшейся работе противовоздушной обороны.

Использование беспилотника на Украине служит как для Ирана, так и для России испытательным полигоном и ценным подспорьем для дальнейших проектов. В 2023 году о разработке аналога реактивного “Шахеда” объявил Китай. Это сулит дальнейшее распространение этой технологии и потенциальную дестабилизацию таких регионов, как Ближний Восток, где беспилотники “Шахеды” уже запускали повстанцы-хуситы в атаке 2019 года на нефтяное месторождение Абкайк в Саудовской Аравии.

Для НАТО и его союзников “Шахед-238” знаменует собой серьезную эволюцию барражирующих боеприпасов и сочетает в себе скорость, усовершенствованный боезаряд и универсальные системы наведения, бросая вызов украинской ПВО. При том, что более высокая стоимость и тепловая сигнатура представляют собой уязвимости, бóльшая доступность по сравнению с крылатыми ракетами и интеграция с ложными целями усиливают его стратегический эффект.

И этот эффект уже дает о себе знать самым непосредственным образом. Эта ирано-российско-китайская система представляет собой реальную угрозу НАТО и раскрывает опасности ирано-российско-китайского альянса для Запада.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности журнала The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и множество других. Автор ряда книг.