Сигнал Китаю: на авиашоу в Японии США продемонстрировали новую ракету «воздух-воздух» AIM-174B

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На ежегодном авиашоу на авиабазе Корпуса морской пехоты США в японском городе Ивакуни на истребителе F-18 была продемонстрирована новая американская ракета класса «воздух-воздух» большой дальности AIM-174B.

Как сообщает портал Bulgarianmilitary, эта публичная презентация, вероятно, является первой с момента оперативного развертывания ракеты в июле 2024 года. Таким образом США стремятся подчеркнуть свои растущие возможности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ракета AIM-174B, установленная в инертном варианте CATM-174B на внутренних пилонах Super Hornet, является значительным скачком в арсенале ракет класса «воздух-воздух», стоящих на вооружении ВМС США. AIM-174B создана на основе ракеты Standard Missile 6 (SM-6) производства компании Raytheon. При запуске с самолета на большой высоте и скорости дальность AIM-174B, как полагают, потенциально превышает 250 морских миль, в то время как американские ВМС официально подтвердили дальность только в 130 морских миль. Ракета не имеет твердотопливного ракетного ускорителя, как у ее наземного аналога. Активная радиолокационная система самонаведения ракеты, созданная на основе AIM-120, позволяет ей самостоятельно отслеживать и поражать цели на больших расстояниях.

Растущее напряжение в Индо-Тихоокеанском регионе увеличивает значимость AIM-174B. США пытаются противостоять китайской стратегии A2/AD, подкрепленной новейшими истребителями, ракетами и мощнейшей противовоздушной обороной. Кроме того, демонстрация в Японии AIM-174B, помимо прочего, является определенным геополитическим заявлением.