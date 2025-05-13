Войти
Военное обозрение

Сигнал Китаю: на авиашоу в Японии США продемонстрировали новую ракету «воздух-воздух» AIM-174B

543
3
0

Источник изображения: topwar.ru

На ежегодном авиашоу на авиабазе Корпуса морской пехоты США в японском городе Ивакуни на истребителе F-18 была продемонстрирована новая американская ракета класса «воздух-воздух» большой дальности AIM-174B.

Как сообщает портал Bulgarianmilitary, эта публичная презентация, вероятно, является первой с момента оперативного развертывания ракеты в июле 2024 года. Таким образом США стремятся подчеркнуть свои растущие возможности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ракета AIM-174B, установленная в инертном варианте CATM-174B на внутренних пилонах Super Hornet, является значительным скачком в арсенале ракет класса «воздух-воздух», стоящих на вооружении ВМС США. AIM-174B создана на основе ракеты Standard Missile 6 (SM-6) производства компании Raytheon. При запуске с самолета на большой высоте и скорости дальность AIM-174B, как полагают, потенциально превышает 250 морских миль, в то время как американские ВМС официально подтвердили дальность только в 130 морских миль. Ракета не имеет твердотопливного ракетного ускорителя, как у ее наземного аналога. Активная радиолокационная система самонаведения ракеты, созданная на основе AIM-120, позволяет ей самостоятельно отслеживать и поражать цели на больших расстояниях.

Растущее напряжение в Индо-Тихоокеанском регионе увеличивает значимость AIM-174B. США пытаются противостоять китайской стратегии A2/AD, подкрепленной новейшими истребителями, ракетами и мощнейшей противовоздушной обороной. Кроме того, демонстрация в Японии AIM-174B, помимо прочего, является определенным геополитическим заявлением.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Япония
Продукция
AMRAAM
F-18
SM-6
Super Hornet
Компании
Raytheon
3 комментария
№1
13.05.2025 11:42
Большая дальность предполагает наличие соответствующей системы целеуказания...
0
Сообщить
№2
13.05.2025 16:31
Многое можно поразить наведением на собственное излучение цели. В этом случае не потребуется никаких супер мощных систем.
0
Сообщить
№3
13.05.2025 17:59
Это у кого излучение на 500 км, да такое чистое, как будто никого больше нет? Для того и используют как наземные, так и воздушные и космические средства. В дружественном РЛ поле, все понятно, а вот за ним у противника преимущество.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 20:23
  • 1
«Карантин» на Балтике – второй фронт альянса
  • 13.05 20:22
  • 8865
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 17:59
  • 3
Сигнал Китаю: на авиашоу в Японии США продемонстрировали новую ракету «воздух-воздух» AIM-174B
  • 13.05 16:38
  • 2
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 13.05 15:05
  • 201
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 13.05 12:06
  • 57
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 13.05 04:51
  • 1
Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности
  • 12.05 22:10
  • 1
Раз пошла такая пьянка на тему технологий - о развитии "авиационных школ" в СССР.
  • 12.05 21:27
  • 8617
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.05 15:05
  • 0
Латвийские настроения. Часть 2
  • 12.05 14:43
  • 0
Россия и Беларусь: вместе выгодно, надёжно и безопасно
  • 12.05 10:46
  • 33
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 12.05 10:37
  • 1478
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.05 10:32
  • 19
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 12.05 10:27
  • 43
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине