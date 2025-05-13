NDTV: ВМС Индии продолжают сохранять повышенную боеготовность в Аравийском море

Авианосную группировку военного флота, в которую входят надводные корабли и подводные лодки, развернули в Аравийском море в рамках военной операции "Синдур"

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая. /ТАСС/. Авианосная ударная группировка Военно-морских сил Индии, сосредоточенная в северных районах Аравийского моря, продолжает находиться в полной боевой готовности для нанесения ударов по морским и сухопутным целям в Пакистане. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на генерального директора Управления морскими операциями индийского военно-морского командования вице-адмирала А. Прамода.

"Мы находимся в полной готовности для нанесения ударов в назначенное время по избранным пакистанским морским целям и объектам на суше, включая порт Карачи", - цитирует телеканал заявление Прамода журналистам.

Авианосная группировка военного флота Индии, в которую входят надводные корабли и подводные лодки, была развернута в Аравийском море в рамках военной операции "Синдур", что заставило ВМС Пакистана занять оборону внутри своих баз и отказаться от выхода в море. "ВМС Индии сохраняют полный контроль над обстановкой в Аравийском море для наступательных действий как с морской акватории, так и с суши, чтобы дать ответ на любые военные шаги Исламабада и провокации базирующихся на пакистанской территории террористов", - пояснил вице-адмирал.