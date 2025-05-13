Войти
ТАСС

NDTV: ВМС Индии продолжают сохранять повышенную боеготовность в Аравийском море

398
0
0
Корабли ВМС Индии
Корабли ВМС Индии.
Источник изображения: © AP Photo / Rafiq Maqbool

Авианосную группировку военного флота, в которую входят надводные корабли и подводные лодки, развернули в Аравийском море в рамках военной операции "Синдур"

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая. /ТАСС/. Авианосная ударная группировка Военно-морских сил Индии, сосредоточенная в северных районах Аравийского моря, продолжает находиться в полной боевой готовности для нанесения ударов по морским и сухопутным целям в Пакистане. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на генерального директора Управления морскими операциями индийского военно-морского командования вице-адмирала А. Прамода.

"Мы находимся в полной готовности для нанесения ударов в назначенное время по избранным пакистанским морским целям и объектам на суше, включая порт Карачи", - цитирует телеканал заявление Прамода журналистам.

Авианосная группировка военного флота Индии, в которую входят надводные корабли и подводные лодки, была развернута в Аравийском море в рамках военной операции "Синдур", что заставило ВМС Пакистана занять оборону внутри своих баз и отказаться от выхода в море. "ВМС Индии сохраняют полный контроль над обстановкой в Аравийском море для наступательных действий как с морской акватории, так и с суши, чтобы дать ответ на любые военные шаги Исламабада и провокации базирующихся на пакистанской территории террористов", - пояснил вице-адмирал. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 20:23
  • 1
«Карантин» на Балтике – второй фронт альянса
  • 13.05 20:22
  • 8865
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 17:59
  • 3
Сигнал Китаю: на авиашоу в Японии США продемонстрировали новую ракету «воздух-воздух» AIM-174B
  • 13.05 16:38
  • 2
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 13.05 15:05
  • 201
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 13.05 12:06
  • 57
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 13.05 04:51
  • 1
Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности
  • 12.05 22:10
  • 1
Раз пошла такая пьянка на тему технологий - о развитии "авиационных школ" в СССР.
  • 12.05 21:27
  • 8617
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.05 15:05
  • 0
Латвийские настроения. Часть 2
  • 12.05 14:43
  • 0
Россия и Беларусь: вместе выгодно, надёжно и безопасно
  • 12.05 10:46
  • 33
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 12.05 10:37
  • 1478
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.05 10:32
  • 19
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 12.05 10:27
  • 43
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине