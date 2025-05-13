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ТАСС

Алаудинов призвал россиян не делиться на национальности

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Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов
Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

Командир спецназа "Ахмат" МО РФ отметил важность сплочения народа

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов призвал жителей России не делиться на национальности и вероисповедания.

"Хочу призвать население нашей страны, чтобы оно делало весь максимум для того, чтобы сплотить наш народ. Не делитесь на национальности, не делитесь на вероисповедания, не делитесь на черных и белых.

Сделайте все для того, чтобы мы стали одним, единым целым. Я могу призвать наше население только к тому, чтобы они не сомневались. Не сомневайтесь - победа, она за нами. И это вопрос однозначный", - написал он в своем Telegram-канале. 

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