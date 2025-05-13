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ЦАМТО

ВВС Гватемалы проявили интерес к покупке вертолетов AW-139

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AW-139
Двухмоторный многоцелевой вертолёт AW-139.
Источник изображения: http://rus-helicopters.com

ЦАМТО, 12 мая. В ходе состоявшейся в Мексике 5-ой аэрокосмической выставки FAMEX-2025 делегация Гватемалы во главе командующим ВВС страны бригадным генералом Хосе Энрике Руисом Моралесом проявила интерес к покупке вертолетов AW-139 группы Leonardo.

Как сообщает Infodefensa.com, причиной заинтересованности является проводимая процедура изучения возможностей замены устаревших вертолетов UH-1H и Белл-212, которые в настоящее время состоят на вооружении ВВС Гватемалы.

Для изучения использовалась предоставленная мексиканской компанией Aeroservicios Especializados (Asesa) гражданская версия вертолета, которая применяется для выполнения различных задач на море. По оценке, предлагаемый итальянской группой вертолет отличается низкими эксплуатационными расходами, а снижение затрат является немаловажным фактором для ВВС Гватемалы.

Европейский производитель уже добился определенных успехов в регионе Центральной Америки. В частности, Национальная авиационно-морская служба (SENAN) Панамы уже несколько лет эксплуатирует парк из пяти вертолетов AW-139. Стоит при этом отметить, что продолжается расследование процесса покупки этой техники по завышенной цене.

Интерес ВВС Гватемалы к европейскому вертолету обращает на себя внимание, поскольку ранее они в основном приобретали технику в США. В числе последних закупок: "Белл-407GXI" и "Белл-429".

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Панама
США
Продукция
AW-139
Bell-212
UH-1 Iroquois
Компании
Leonardo
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