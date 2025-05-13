Правительство России утвердило стратегию развития судостроения до 2050 года

ЦАМТО, 12 мая. Правительство России утвердило стратегию развития судостроительной промышленности до 2050 года, сообщил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"С учетом различных вызовов правительство актуализировало стратегию развития судостроительной промышленности. Документ подготовлен и утвержден с горизонтом планирования до 2050 года", – цитирует "РИА Новости" заявление М.Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что в документе обозначены конкретные показатели по наращиванию производственных мощностей, строительству новых верфей, увеличению загрузки предприятий. Кроме того, стратегия содержит ориентиры по расширению программ научных исследований и разработок, повышению инвестиционной привлекательности этой сферы, устранению избыточных административных барьеров, уточнил премьер.

"Важно решить поставленную главой государства задачу по достижению технологического суверенитета, в том числе и по критическим позициям судового оборудования, самым значимым производственным процессам", – подчеркнул М.Мишустин.

По его словам, правительство России в ближайшие шесть лет направит 500 млрд. руб. на поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих для отечественного флота, это рекордный объем финансирования отрасли.

М.Мишустин отметил, что в условиях внешних санкций и ограничений обновление и наращивание отечественного флота имеет ключевое значение для выстраивания логистических маршрутов в дружественные страны, перевозок грузов по Северному морскому пути, для судоходства по внутренним водным путям и развития речного туризма.

"С текущего года мы кратно увеличили поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих. На эти цели в ближайшие шесть лет направим из федерального бюджета более полутриллиона рублей. Это рекордный объем финансирования отрасли. Причем значительная часть средств предусмотрена в рамках нового национального проекта технологического лидерства "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", – цитирует "РИА Новости" М.Мишустина.