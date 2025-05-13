Вице-премьер Мантуров: долгосрочная стратегия развития ВМФ России почти готова

Стратегия развития Военно-морского флота России до 2050 года находится на финальной стадии подготовки. Об этом в понедельник, 12 мая, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Безусловным приоритетом российских кораблестроителей остается выполнение гособоронзаказа. Здесь основным документом является Стратегия развития Военно-морского флота. Её редакция до 2050 года находится в финальной стадии подготовки", – цитирует Интерфакс выступление Мантурова на оперативном совещании председателя правительства РФ.

Здание Адмиралтейства nice-places.com

По словам первого вице-премьера, гражданские и военные задачи верфей должны быть синхронизированы.

Напомним, что в середине апреля на совещании по Стратегии развития Военно-морского флота до 2050 года, прошедшем в Петербурге, президент Владимир Путин заявил, что в ближайшие десять лет на строительство новых кораблей и судов для ВМФ направят 8,4 трлн рублей.