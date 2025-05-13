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Военное обозрение

Пакистанская сторона показала обломки крылатых ракет SCALP-EG, запущенных индийскими ВВС с истребителей Rafale

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Источник изображения: topwar.ru

Пакистанская сторона опубликовала снимки, на которых можно увидеть обломки перехваченных ПВО французских крылатых ракет SCALP-EG, запущенных индийскими ВВС с истребителей Rafale.

Визуально подтверждено наличие по крайней мере одной неразорвавшейся боевой части SCALP-EG. Пакистанские военные утверждают, что было перехвачено по меньшей мере несколько таких ракет. Министерство обороны Индии, в свою очередь, опубликовало спутниковые снимки последствий ракетных ударов по пакистанским авиабазам и РЛС, нанесенных 10 мая. Судя по снимкам, под удар попали пакистанские авиабазы Нур-Хан, Бхолари, Якобабад, Рахим Яр Хан, Саргодха и Суккур. Радиолокационные станции Арифвала, Пасрур и Чунян в результате ударов оказались повреждены и выведены из строя.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Между тем, можно говорить о некоторой деэскалации напряженности на так и несостоявшемся театре военных действий в Джамму и Кашмире. Индия открыла один из перекрытых ранее шлюзов через плотину Баглихар на реке Ченаб на границе с Пакистаном. Кроме того, индийские власти анонсировали открытие 32 аэропортов на западе и севере страны. В свою очередь, Пакистан возобновляет рейсы 12 международных авиакомпаний. Обе стороны конфликта торжественно заявили о своей победе. Особенно активно отмечают «победу» Исламабада пакистанские диаспоры в Лондоне, Нью-Йорке и Дубае.

Однако, минувшей ночью был в очередной раз нарушен режим прекращения огня между Индией и Пакистаном. Вдоль линии контроля возобновились интенсивные боестолкновения между пакистанскими и индийскими войсками. В частности, сообщается о перестрелках в секторах Пунч, Накьял, Датут и Таркунди.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Продукция
Rafale
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