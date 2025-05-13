Хорватия передала свои танки М-84 Германии для их дальнейшей передачи Украине

ЦАМТО, 12 мая. Хорватия завершила сделку с Германией, в рамках которой передала 30 танков М-84, являющихся модернизированной версией советского Т-72М1, для их последующей поставки Украине.

Как сообщает ресурс Avia.pro со ссылкой на Минобороны Хорватии, соглашение, подписанное 28 октября 2024 года в Берлине министрами обороны Иваном Анушичем и Борисом Писториусом, предусматривает также передачу 30 боевых машин пехоты М-80, запасных частей и боеприпасов. Взамен Загреб получит финансовую поддержку для закупки до 50 ОБТ Leopard 2A8, что станет крупнейшим проектом модернизации хорватской армии, сообщает Avia.pro.

По данным Jutarnji, Хорватия располагает 70 танками М-84 (произведены в бывшей Югославии) в хорошем состоянии, что делает их ценным активом для ВСУ, уже знакомых с платформой Т-72. Боевые машины пехоты М-80, оснащенные 20-мм пушкой HS.804, дополнят поставку, обеспечивая поддержку пехоты и разведку.

Как отмечает Avia.pro, сделка является частью программы "кругового обмена", в которой участвуют Чехия, Литва, Швеция, Италия и Нидерланды. По данным Reuters, Германия компенсирует Хорватии стоимость переданной техники, оцениваемую в 4,1 млн. евро за танк, предоставив скидку на Leopard 2A8, поставки которых начнутся в 2027 году. Эти танки, оснащенные системой активной защиты "Трофи", значительно усилят хорватскую армию.