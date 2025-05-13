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Военное обозрение

Times: Евросоюз и Великобритания готовят пакт об обороне и безопасности

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Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает британская газета The Times, Лондон и Брюссель готовятся представить на следующей неделе совместный пакт об обороне и безопасности, который будет способствовать включению Великобритании в общеевропейскую оборонную политику.

Издание пишет, что в этом документе говорится о якобы «величайшей угрозе», с которой сталкивается Европа в связи с конфликтом на Украине. Другими словами, пакт направлен против России, которую, очевидно, и считают «величайшей угрозой» в Лондоне и Брюсселе. Для ответа на этот «вызов» требуется уникальное и амбициозное соглашение в области безопасности, утверждается в документе.

Новое соглашение позволит британским военным участвовать в общей политике безопасности и обороны Евросоюза, в том числе и быть среди военных стран-членов ЕС, откомандированных для участия в миротворческих миссиях и коллективной самообороне европейских государств.

По данным The Times, британо-европейский пакт предусматривает механизм совместной работы на случай, если Соединённые Штаты откажутся выполнять главную военную роль под эгидой НАТО. Также в соглашении говорится о необходимости проведения два раза в год «стратегических консультаций в областях, представляющих совместный интерес», например, по России, Балканам или Восточной Азии, пишет британское издание.

Напомним, что Великобритания, входившая в Европейский союз с момента его основания в 1992 году, покинула ЕС в январе 2020 года.

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