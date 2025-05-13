Российские военные применили против ВСУ новый дрон-трансформер

Бойцы "Днепра" сконструировали и применили ударный FPV-дрон-трансформер "Вобла"

ГЕНИЧЕСК, 12 мая - РИА Новости. Военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" сконструировали и успешно применили мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер "Вобла", передает корреспондент РИА Новости.

"Мы разработали, внедрили и применяем в боевых условиях изделие под названием "Вобла". Состоит оно из 5 дронов… и сама сборная рама, которая так же изготавливается нашими специалистами. На эту раму мы устанавливаем 4 дрона по ее краям. Каждый дрон выступает в роли одного мотора. В центре рамы устанавливается пятый дрон, он и является, так сказать, компьютером, мозгом, видеопередатчиком и камерой для данного изделия", - сообщил РИА Новости военный техник лаборатории БПЛА с позывным "Мультик".

"Вобла" способна поднимать вес от 7 килограмм и предназначена, как правило, для несения противотанковых мин, а также других тяжелых взрывных устройств. Дрон применяется для сноса пунктов управления БПЛА противника и уничтожения долговременных огневых точек.

"Данное изделие нам позволяет наносить точечные и мощные удары", - сказал офицер.

Оператор БПЛА не нуждается в серьезной дополнительной подготовке для работы с дроном-трансформером "Вобла". На сборку одного многосоставного тяжелого дрона у лаборатории уходят одни сутки. С помощью дрона "Вобла" были успешно ликвидированы укрепленные огневые точки ВСУ у Антоновского моста под Херсоном.