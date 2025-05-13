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ТАСС

В Литве проходят учения с участием более тысячи военных Литвы, Латвии и Португалии

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Армия Литвы
Военнослужащие ВС Литвы.
Источник изображения: www.15min.lt

Задачей тренировки является отработка планирования оборонительных операций, их подготовки и проведения с координацией действий подразделений, заявило командование армии балтийской республики

ВИЛЬНЮС, 12 мая. /ТАСС/. Военные учения "Стипрус скидас" ("Твердый щит") с участием более 1 тыс. литовских, латвийских и португальских солдат проходят в Литве. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"Задачей тренировки с участием более одной тыс. военнослужащих является отработка планирования оборонительных операций, их подготовки и проведения с координацией действий подразделений, отвечающих за определенные территориальные зоны", - говорится в сообщении.

Как отметило командование, часть эпизодов учений пройдет на гражданских территориях Аникщяйского, Зарасайского, Купишкского и Рокишкского районов. "В светлое и темное время суток по предусмотренным маршрутам будет передвигаться военная техника, во время тренировки будут использоваться имитационные боеприпасы и дымовые шашки", - уточнили организаторы.

С литовской стороны, кроме подразделений регулярной армии, в учениях будут задействованы представители интегрированных в систему Минобороны добровольческих сил охраны края и добровольческого союза стрелков. Учения "Стипрус скидас" продлятся до 18 мая. 

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