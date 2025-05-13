Заявление президента России Владимира Путина для СМИ по итогам переговоров 7-10 мая

ЦАМТО, 12 мая. Завершая праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, президент России Владимир Путин выступил с заявлением для представителей СМИ, в котором подвел итоги работы 7-10 мая.

Ниже заявление В.Путина приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Уважаемые коллеги!

Хочу еще раз поздравить всех вас с праздником Великой Победы! Поблагодарить наших друзей, зарубежных партнеров, которые в эти дни были вместе с нами в Москве на юбилейных торжествах, чтобы поклониться поколению победителей.

Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом, а это и наши союзники по антигитлеровской коалиции, и воины Китая, и участники антифашистского сопротивления в Европе, бойцы народно-освободительных движений в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добровольцы из стран Латинской Америки.

С нашими друзьями и единомышленниками нас объединяет общая память и уважение к истории, к подвигу подлинных героев, которые сражались за свободу, и конечно, наша ответственность за будущее, за построение более справедливого и более безопасного мира. Именно вопросы, от которых прямо зависит стабильное, устойчивое развитие всего мирового сообщества – Евразии и других регионов мира – были в центре состоявшихся в Москве двусторонних и многосторонних встреч.

Они, конечно же, проходили в особой, торжественной, праздничной атмосфере, но при этом были исключительно насыщенными и содержательными, наполненными темами политической, экономической и гуманитарной повестки.

Подводя итоги, а я хотел бы это сейчас и сделать, скажу, что за четыре дня – с 7 по 10 мая – у нас состоялись мероприятия официальных визитов лидеров трех иностранных государств: Китайской Народной Республики, Венесуэльской Боливарианской Республики и Социалистической Республики Вьетнам.

Кроме того, прошло 20 двусторонних встреч с главами стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Всего же в торжествах приняли участие 27 глав государств из СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, а также около 10 руководителей международных организаций. Еще шесть стран были представлены на высоком уровне.

Видим в таком широком участии делегаций зарубежных стран и международных организаций вдохновляющее свидетельство подлинной консолидации вокруг непреходящих идей и ценностей нашей общей Великой Победы.

Признательны руководителям 13 государств, которые направили для участия в параде на Красной площади подразделения национальных вооруженных сил. Их марш плечом к плечу с нашими парадными расчетами наполнил общий праздник особой энергетикой, духом боевого братства, закаленного в годы Второй мировой войны.

Рад был лично поблагодарить военачальников Корейской Народной армии, передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа Корейской Народно-Демократической Республики, которые вместе с нашими бойцами профессионально, хочу это подчеркнуть, добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области от формирований киевского режима. Подчеркну: проявили мужество и героизм, действовали – еще раз это хочу сказать – в высшей степени профессионально, показали хорошую выучку и подготовку.

И конечно же, для всех лидеров государств было особой честью приветствовать на трибунах главных героев юбилея Победы – ветеранов Второй Мировой войны из России, из Израиля, Армении, Монголии.

Отмечу, что, несмотря на угрозы, шантаж и чинимые препятствия, вплоть до перекрытия воздушного пространства, в Москву приехали и лидеры некоторых европейских стран: Сербии, Словакии, Боснии и Герцеговины. Повторю: понимаем, с каким массированным давлением они сталкивались и потому искренне ценим их политическое мужество, твердую нравственную позицию, решение разделить с нами праздник, отдать дань уважения памяти героям Великой Отечественной войны, Второй Мировой войны, которые сражались и за свой отчий дом, и за избавление от коричневой чумы всего мира, всего человечества без всяких преувеличений.

Для нас важно, что миллионы европейцев, лидеры стран, которые проводят суверенную политику, об этом помнят. Это вселяет в нас оптимизм и надежду, что рано или поздно, в том числе опираясь на уроки истории, на мнение своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы. В том числе и теми, которые сегодня по-прежнему не отказываются от антироссийской риторики и явно агрессивных действий в наш адрес. Пытаются до сих пор – мы это видим прямо вот в эти дни – разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов.

Подлинным примером современных равноправных отношений в XXI веке может служить наше всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Китайской Народной Республикой. Председатель КНР Си Цзиньпин был главным гостем торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы.

У нас состоялись исключительно плодотворные переговоры, приняты два совместных заявления на уровне глав государств, подписан целый ряд межправительственных и межведомственных соглашений, охватывающих такие сферы, как энергетика, торговля, финансы, наука, культура и многое другое. Как уже говорил, условлено, что в сентябре состоится мой ответный визит, официальный, в Китай на торжества, посвященные 80-летию Победы над милитаристской Японией.

Глубоко символично и закономерно, что основные, по сути главные памятные мероприятия, связанные с 80-летием окончания Второй Мировой войны в Европе и в Азии, пройдут именно в Москве и Пекине – в столицах государств, народы которых прошли через тяжелейшие испытания и заплатили самую высокую цену во имя общей Победы.

Уважаемые коллеги, думаю, что для всех очевидно: в ходе прошедших в Москве переговоров и встреч затрагивался и вопрос урегулирования конфликта на Украине. Мы благодарны всем нашим гостям, нашим друзьям за то внимание, которое они уделяют этому конфликту, и за те усилия, которые они предпринимают для того, чтобы этот конфликт был завершен. Считаю в этой связи необходимым остановиться на этой теме отдельно.

В этой связи хочу сказать: как известно, Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они – эти инициативы – раз за разом саботировались украинской стороной. Так, киевский режим демонстративно порядка 130 раз нарушал 30-дневный – хочу это подчеркнуть – 30-дневный, с 18 марта по 17 апреля, мораторий на удары по энергетическим объектам, который был объявлен в соответствии с нашей договоренностью с президентом США Дональдом Трампом.

Не соблюдалось и инициированное Россией пасхальное перемирие: режим прекращения огня нарушался украинскими формированиями почти пять тысяч раз. Тем не менее на празднование Дня Победы – а мы считаем это тоже святым для нас праздником, представить только себе можно, 27 миллионов у нас потери – мы на этот святой для нас праздник объявили перемирие в третий раз.

При этом мы передавали и тем нашим коллегам на Западе, которые, на мой взгляд, искренне ищут пути к урегулированию, нашу позицию по этому вопросу, по прекращению огня на День Победы, что в будущем не исключаем возможности продлить сроки этого перемирия – но, разумеется, после анализа того, что произойдет в эти несколько дней, по результатам того, как на наше предложение будет реагировать киевский режим.

И что мы видим? Каковы эти результаты? Киевские власти – вы, собственно говоря, сами это все видите прекрасно – вообще не откликнулись на наше предложение о прекращении огня. Более того, после объявления нашего предложения – а это произошло, как вы помните, 5 мая текущего года – киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки. В ударе участвовало 524 беспилотных летательных аппарата и ряд ракет западного производства, одновременно были применены и 45 бэков – безэкипажных катеров – в Черном море. Собственно, за эти три дня объявленного нами прекращения огня – 8-го, 9-го и 10-го – происходило то, что вы тоже видели из средств массовой информации, собственно, из ваших сообщений, это было ясно: было предпринято за это время пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью, вот именно в дни объявленного нами прекращения огня. Кроме того, на других направлениях было предпринято еще 36 атак. Все эти атаки, в том числе и попытки проникнуть на территорию Российской Федерации в районе Курской области и Белгородской области, отбиты. Более того, наши военные специалисты считают, что они не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям, противник понес очень большие потери.

Как я уже сказал, киевские власти не только отклонили наше предложение о прекращении огня, но и, как мы все видели, пытались запугивать лидеров государств, собравшихся на торжества в Москве. Вы знаете, уважаемые коллеги, когда встречался с коллегами здесь, в Москве, у меня вот какая возникла мысль. Поделюсь с вами: кого пытались запугать из тех, кто приехал в Москву на празднование Победы над нацистской Германией? Кого пытались запугать? Ведь те, кто приехал к нам, – это лидеры не по должностному положению, не по должности, это лидеры по характеру, по своим убеждениям и по готовности отстаивать свои убеждения. А кто их пытался запугать? Те, кто встает по стойке смирно, отдает честь, и аплодирует бывшим солдатам СС? И возводит в ранг национальных героев тех, кто во время Второй мировой войны сотрудничал с Гитлером? Мне кажется, что это покушение с явно негодными средствами, и те, кто пытается это сделать, не соответствуют тому замаху, на который они сами рассчитывают.

Повторю еще раз: мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня. Никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню еще раз: не мы прервали переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры. Причем, подчеркну, без всяких предварительных условий.

Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров, и президент Эрдоган очень многое сделал для их организации. Напомню, что в результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину.

Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции господином Эрдоганом. Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции. Надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине.

Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?

Наше предложение, что называется, на столе. Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые, руководствуясь, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов, хотят продолжать войну с Россией руками украинских националистов.

Повторю: Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий. Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Ну чего здесь плохого?

Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать. При этом хотел бы вновь выразить признательность за посреднические услуги, усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, которые предпринимают наши зарубежные партнеры, а это и Китай, и Бразилия страны Африки, Ближнего Востока, и в последнее время – новая Администрация США.

В завершении хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто вместе с нами разделил праздничные торжества, посвященные 80-летию Победы над нацизмом. Уверен тот дух солидарности, согласия, который объединял нас в эти дни в Москве, и в дальнейшем поможет нам выстраивать плодотворное сотрудничество и партнерство во имя прогресса, безопасности и мира.

Пользуясь случаем, хотел бы также отметить огромную роль журналистов, представителей мировых информационных агентств, телеканалов, прессы, которые освещали юбилейные мероприятия, многочасовую программу нынешних переговоров и рабочих встреч. Многое сделали для того, чтобы люди в разных странах мира ощутили неповторимую атмосферу нынешних праздничных дней в Москве. Конечно, благодарю вас и за эту встречу, поскольку она проходит достаточно поздно и, разумеется, все уже, конечно, устали.

Спасибо большое вам за внимание. До свидания".