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ЦАМТО

Правительство ФРГ намерено засекретить данные о поставках оружия Украине

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Флаги Евросоюза, Украины и Германии
Флаги Евросоюза, Украины и Германии.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 12 мая. Новое немецкое правительство намерено в рамках "военной тактики" засекретить часть общественно доступных данных о поставках оружия для Украины.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 10 мая новостное агентство DPA со ссылкой на свои источники.

"Федеральное правительство в будущем значительно сократит коммуникацию по поводу поставок вооружений", – цитирует агентство источники в правительственных кругах.

В материале указано, что целью кабмина ФРГ является лишить РФ "военных преимуществ" в рамках "тактики ведения войны" и сократить публичные дебаты о поставках оружия.

В то же время не исключается, что парламент будет получать данные о поставках оружия на закрытых заседаниях комитета по обороне бундестага.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Париж в ответ на вопрос журналиста о возможной поставке немецких ракет Taurus заявил, что теперь о таких вещах больше не будут говорить публично.

Как отмечает "РИА Новости", в последние три года конфликта на Украине кабмин ФРГ ежемесячно публиковал список о поставляемом Киеву оружии, последний раз он обновлялся четыре дня назад.

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